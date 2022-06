Kwoon « King Of Sea » (Clip d'animation)

L'histoire d'un marin breton et la légende du phare de Tévennec dans le clip du nouveau single « King Of Sea » du groupe Kwoon, en collaboration avec Babet et Stéphan Bertholio de Dionysos. Une animation réalisée par Stéphane Berla sur une musique rock progressif/orchestral particulièrement envoutante.

