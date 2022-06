Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4211 Karma: 1800

Re: Une chute à vélo du président Joe Biden et ça repart ... Re: Une chute à vélo du président Joe Biden et ça repart ... 1 D'accord... Après la pub, Boris Johnson qui trébuche en descendant de voiture, puis la reine d'Angleterre qui trouve son thé trop chaud (rassurez-vous, aucune aide médicale n'a été nécessaire non plus). Ne zappez pas!