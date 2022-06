Une chute à vélo de Biden et ça repart !

Dans la matinée du samedi 18 juin 2022, le président des États-Unis, Joe Biden, a fait une chute en s'arrêtant durant une balade à vélo à Rehoboth Beach, dans le Delaware, pour parler aux passants et journalistes. Il n'a pas réussi à déloger son pied droit du cale-pied de sa pédale, tombant alors sur le côté. Il a ensuite brièvement échangé avec les passants, puis les journalistes, avant de remonter sur son vélo et de repartir quelques minutes plus tard. « Aucune aide médicale n'est nécessaire », a précisé un responsable de la Maison Blanche.

