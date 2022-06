Vidéo : « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant sous un soleil brûlant Posté par Skwatek

Un petit pissenlit en train de mourir sous un soleil brûlant aperçoit un coin de pelouse arrosée à l'ombre d'un arbre...



Vidéo (2mn48s) : Weeds





guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 343 Karma: 514 Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... 0 manque de bol, le voisin arrose au glyphosate Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 206 Karma: 539 Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... 0 Oh bah non c'est dommage il manque la fin de la vidéo ou le mec vient arracher toute la mauvaise herbe LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 148 Karma: 338 Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... 0

c'est joliment fait, ça doit demander du taf, pas ouf mais bien

parait que ça se mange ^^ Avec un nom pareil c'est forcément bien ...c'est joliment fait, ça doit demander du taf, pas ouf mais bien kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 997 Karma: 1250 Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... 0 J'attendais le coup de la tondeuse à gazon pour raser tout ça:-) kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2545 Karma: 5557 En ligne ! Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... Re: « Weeds », l'espoir d'un pissenlit mourant ... 0



C'est con un pissenlit....

Il aurait du attendre la nuit pour traverser.







Sinon, c'est jolie comme animation.



Ca m'a rappeler ce weekend. Mode Jean-Michel premier degré :C'est con un pissenlit....Il aurait du attendre la nuit pour traverser.Sinon, c'est jolie comme animation.Ca m'a rappeler ce weekend.