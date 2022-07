Vidéo : Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Posté par Jinroh

Sarah Schwab imite 22 chanteurs et chanteuses en 6 minutes.



Vidéo (6mn21s) : Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes





Auteur Conversation Gauvain Je m'installe Inscrit le: 1/11/2010 Envois: 186 Karma: 259 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 1 Chapeau gr4sd0ubl3 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 102 Karma: 229 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 0 Elle est super forte. Je me demande si elle pourrait imiter aussi bien d'autres langues que le français et l'anglais. bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 1247 Karma: 621 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 0 @gr4sd0ubl3 Genre France Gall mais en allemand? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1149 Karma: 4434 En ligne ! Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 2

@bidoop

@gr4sd0ubl3 Genre France Gall mais en allemand?

@bidoop

@gr4sd0ubl3 Genre France Gall mais en allemand?

Deutsch Gall? marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 487 Karma: 762 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 0 Waaaaah !!!! C'est génial ! Elle arrive même à imiter l'auto-tune de Cher. Et à la fin, on peut se demander à quoi ressemble est la vraie voix de Sarah Schwab. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 487 Karma: 762 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 0

@zoneh

Citation :

@bidoop

@gr4sd0ubl3 Genre France Gall mais en allemand?

Deutsch Gall?



Et France Gall en Galois ? Citation :Et France Gall en Galois ? Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 840 Karma: 1532 Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 0 Impressionnant !

Le plus amusant, c'est avec Mickael Jackson.

Vanessa Paradis, ca marche moins bien. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1149 Karma: 4434 En ligne ! Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes Re: Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes 1

@marcaflushhh

Citation :

@zoneh

Citation :

@bidoop

@gr4sd0ubl3 Genre France Gall mais en allemand?

Deutsch Gall?



Et France Gall en Galois ?

Gall-Gall?