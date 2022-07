Sarah Schwab imite 22 chanteurs en 6 minutes

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La chanteuse et imitatrice française Sarah Schwab, candidate aux émissions The Voice Kids (Saison 1) et The Voice (Saison 9), imite 22 chanteurs et chanteuses en 6 minutes.

22 6 chanteur imitation schwab