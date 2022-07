Vidéo : Un trou se forme au fond d'une piscine pendant une fête privée (Israël) Posté par -Flo-

Un trou s'est formé au fond d'une piscine et a englouti tout son contenu pendant une fête privée à Karmei Yosef, en Israël.



Vidéo (53s) : Un trou se forme au fond d'une piscine





Vidéo : Une doline remplie d'eau dans le jardin Vidéo : 8 corvettes avalées par un trou Vidéo : Voiture engloutie par la route Source : Forum



On dirait les cauchemars d'enfance dans lesquels les siphons des baignoires nous aspirent.

13 commentaires Auteur Conversation illumen Je viens d'arriver Inscrit le: 21/7/2021 Envois: 22 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 0 - Oups ! Vite un volontaire pour sauter dans le trou récupérer le copain !



- Désolé j'ai mon cocktail à finir



@illumen En fait je pense que sur le coup personne ne se rend compte de ce qu'il se passe avant un bon moment, et si par malheur le mec de 30 ans était près du trou au début de l'aspiration, c'est pas comme si on allait l'entendre crier.



Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5470 Karma: 8425 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 2 Han ?! Je voulais poster mais comme y a eu un mort je me suis dis "bah non.." je re-calibre mes curseurs MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 64 Karma: 223 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 1 Vu qu'il y a un filet de volley-ball au bon endroit, j'en déduis logiquement que c'est un gros smash qui a provoqué ce trou. Affaire réglée. adica Je m'installe Inscrit le: 2/8/2016 Envois: 157 Karma: 262 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 2 illumen Un mort c'était pas assez selon toi ? Un mort c'était pas assez selon toi ? miguel1972 Je m'installe Inscrit le: 7/3/2010 Envois: 223 Karma: 213 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 2 A mon idée la piscine est construite sous un cimetière indien ! EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1046 Karma: 931 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 1 Vous profitez de vos vacances, il fait beau, l'eau de la piscine est agréable. Vous vous sentez en sécurité.



Et là un gros trou se forme sous vos pieds vous engloutit. Vous mourrez noyé.



Ce doit être vraiment terrible à vivre. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3493 Karma: 2223 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 0 Bon, si les géologues disent que le sol n'est pas friable ici c'est que ça doit être autre chose, une petite cavité souterraine peut-être Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6237 Karma: 6064 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 0 @EndymionRaul

"Ce doit être vraiment terrible à vivre."

Pour le mort, c'est sûr. Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 163 Karma: 288 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 0 Le mec avait plus de "chance" de se casser la gueule dans un égout, assommer un crocodile au passage et lui faire régurgiter un ticket de loto gagnant que de mourir comme ça TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 19 Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... Re: Un trou se forme au fond d'une piscine pendant u... 0 Je ne comprenais pas son etat de choc mais finalement apres correction je comprends mieux.



