Un trou se forme au fond d'une piscine

Jeudi 21 juillet 2022 pendant une fête privée dans une résidence à Karmei Yosef, en Israël, un trou s'est brusquement formé au fond d'une piscine et toute l'eau a été aspirée en quelques minutes. Un homme en état de choc a été transporté à l'hôpital après avoir failli être englouti. Il souffre de légères commotions. Les participants à la fête ont signalé la disparition d'un homme âgé de 30 ans. Malheureusement, les secours ont retrouvé son corps sans vie après plusieurs heures de recherche. D'après les géologues, la terre à cet endroit n'est pas friable et il n'y a pas de raison géologique à l'effondrement du sol de la piscine. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce dramatique accident.

