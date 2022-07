Vidéo : Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une rivière Posté par Yazguen

Au Botswana en Afrique, trois lions essaient de traverser une rivière mais le propriétaire des lieux n'est pas d'accord.



Vidéo (1mn18s) : 3 Lions vs Hippopotame





Vidéo : Un hippopotame aide un gnou attaqué par un crocodile (Kruger) Vidéo : Un hippopotame fonce sur un bateau

Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 485 Karma: 1788 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 Mouais Roi de la Jungle, à d'autres ... camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 807 Karma: 2965 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 1 Pourquoi accuser l'hippopotame ? On a pas le début de la vidéo... psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 678 Karma: 1467 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 "Charge de la brigade pas légère" LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 211 Karma: 453 En ligne ! Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 oooh c'est mignon il fait tchou tchou ... aaaah bah non, pas mignon finalement

Edit :@Jujube51 Ah ouais bah là on voit clairement qu'ils n'ont pas le même budget dentaire



gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6210 Karma: 4988 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 5 Je ne comprendrai jamais pouquoi on nous refile des peluches mignonnes d'ours et d'hippo comme doudou quand on est bébé alors qu'en vrai se sont des bestioles qu'on n'approchera jamais, encore moins pour faire un câlin. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 280 Karma: 1176 En ligne ! Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 3

RIGOLO VA!







RIGOLO VA!





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2861 Karma: 7511 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 3 @gazeleau je me suis fait la même réflexion qd un de mes neveux s'est vu offert un sabre laser de jedi à noël ... Louyteir Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2020 Envois: 4 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 780 Karma: 931 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 1

https://vm.tiktok.com/ZMNCTQ74N/?k=1 Résumé de l'hippo : https://vm.tiktok.com/ZMNCTQ74N/?k=1







Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5474 Karma: 8438 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 Avec trois lions un hippo et 2 ski y a ptet moyen de faire du ski nautique pour pas tres cher vu la vitesse du bazar.. illumen Je viens d'arriver Inscrit le: 21/7/2021 Envois: 23 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 Je vous traduits le rugissement :

illumen: "Attends que tu sois sorti de l'eau gros bâtard !" Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 280 Karma: 1176 En ligne ! Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0

@Jinroh

Avec trois lions un hippo et 2 ski y a ptet moyen de faire du ski nautique pour pas tres cher vu la vitesse du bazar..



lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 903 Karma: 963 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 1 C'est qui le plus fort, l'éléphant ou l'hippopotame ? wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 558 Karma: 540 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0

@Kwisatz Bah quoi ils étaient dans l'eau pas dans la jungle là !

@Kwisatz

Mouais Roi de la Jungle, à d'autres ...

MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1899 Karma: 3638 Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... Re: Un hippopotame attaque 3 lions qui traversent une riv... 0 @Jinroh

D'autant plus que faire du zèle en skis c'est à la mode en ce moment...

D'autant plus que faire du zèle en skis c'est à la mode en ce moment... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.