3 Lions vs Hippopotame

Au Botswana en Afrique, trois lions essaient de traverser le déversoir de Selinda, mais vont avoir affaire au propriétaire des lieux, un hippopotame. A priori, les lions étaient au courant de la présence de l'hippopotame, mais ils avaient besoin de traverser et ont pris le risque de le faire. Les hippopotames sont très territoriaux et celui-là ne déroge pas à la règle. À peine les félins dans l'eau, l'hippopotame a mis le mode turbo pour pourchasser les intrus. Non pas pour les manger ou les blesser, mais pour les faire sortir de l'eau. Finalement, deux lions ont réussi à traverser , le 3e est resté de l'autre côté de la rivière.

attaque botswana deservoir eau hippopotame lion vitesse