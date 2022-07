Vidéo : Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant de 7 ans lors d'un tournois d'échecs Posté par LeFreund

Lors d'un tournoi d'échecs en Russie, un robot joueur d'échecs a attrapé le doigt d'un enfant et l'a cassé. Décidément, les doigts ont la vie dure en ce moment.



Vidéo (30s) : Un robot joueur d'échecs casse le doigt d'un enfant





Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4357 Karma: 3261 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 2 Quel mauvais joueur ! Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3471 Karma: 3665 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 2 Le robot a été plus intelligent pour gagner, encore une fois. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1033 Karma: 4182 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 1 Après Garry Kasparov, Garry Kaslédoigts Jijou Je viens d'arriver Inscrit le: 24/1/2022 Envois: 14 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 1 Entre le drone basketteur et le robot tueur, ça va mal finir.

Vous avez vu Terminator?



gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 312 Karma: 498 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 2 SKYNET... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 776 Karma: 1797 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 1 Étonnant, car un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1901 Karma: 3642 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 3 C'est la faute du moutard... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6240 Karma: 6068 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 1 @nakag

Fans d'Asimov s'abstenir.

Fans d'Asimov s'abstenir.

Les trois lois de la robotique ne sont qu'un voeu pieux. Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 903 Karma: 904 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 1 à un doigt de gagner la partie. liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 373 Karma: 1071 Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... Re: Un robot attrape et casse le doigt d'un enfant d... 0



"Mettre un capteur de pression pour empêcher ça ? Non, laisse-tomber, on dira que c'est le joueur qui respecte pas les consignes"