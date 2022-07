Vidéo : One More Try, combiner les échecs et les réussites en skateboard dans un même plan Posté par Koreus

One More Try, une brillante visualisation du nombre d'essais nécessaires avant de réaliser une figure en skate



Vidéo (1mn41s) : Encore un essai





TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 493 Karma: 499 Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... 1 Super Meat Boy l'a déjà fait Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 249 Karma: 1311 En ligne ! Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... 0 TiTan91 J'allais le dire J'allais le dire dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2864 Karma: 7513 En ligne ! Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... 0



ca m'a fait penser à ce bon film avec Nicolas Cages lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 907 Karma: 966 En ligne ! Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... Re: One More Try, combiner les échecs et les réussites en... 0 Sans hurler "fake", y'a comme un détail crucial qui colle pas du tout :

Comment font les skateurs pour prendre N fois exactement les mêmes trajectoires et gestes d'appels et, seulement une fois au sol, se séparent en N séquences différentes ?!



Comment font les skateurs pour prendre N fois exactement les mêmes trajectoires et gestes d'appels et, seulement une fois au sol, se séparent en N séquences différentes ?!

C'est particulièrement criant à 1:01 et 1:09.