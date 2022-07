Encore un essai

One More Try, une brillante visualisation du nombre d'essais nécessaires avant de réaliser une figure en skate. One More Try (Encore en essai en français) est une vidéo expérimentale réalisée par Najeeb Tarazi qui combine tous les échecs et la réussite dans un même plan.

essai fail perseverance skateboard win