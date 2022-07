Dessiner un cube en 3D

La chaine YouTube Sonhos com Dimensão nous montre étape par étape comment réaliser un cube en 3D et réaliser une illusion sympa. Vous n'aurez besoin que d'une feuille à carreaux, un stylo et une règle.

