Vidéo : Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Posté par LeFreund

Une maman découvre son réfrigérateur ouvert et dévalisé. Où est le coupable ?



Vidéo (45s) : Un enfant dévalise un frigo





Vidéo : Un papa gronde ses enfants recouverts de peinture

Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 172 Karma: 168 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 4 Oué et du coup la maman filme le long moment où son enfant a été seul? Ok cool... Et toujours cette musique à ch*** avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1982 Karma: 1332 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 12 Je n'éprouve aucune compassion pour les personnes utilisant cette musique de merde. Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 242 Karma: 302 En ligne ! Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 1 Jolie mise en scène.

Avec le borde qu'il y'a, le dessous de ses mains est bien trop propre pour qu'il l'est étalé lui même.



Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5484 Karma: 8461 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 1 J ai pas vu la video. Des les premières notes j ai fermé les yeux pour profiter pleinement de cette musique si originale. Ceci dis, elle est sur playlist de mon eloge funéraire. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1746 Karma: 1159 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 1 Reste plus qu'à le vendre,.. le gosse évidement pas le frigo. Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2521 Karma: 1786 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 4

C'est la faute du moutard



Stellar Je m'installe Inscrit le: 22/1/2013 Envois: 315 Karma: 397 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 0 C'est le bal d'été des musiques insupportables sur Koreus en ce moment ? marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 496 Karma: 777 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 2 C'est ce que les spécialistes appellent le coma hyperglycémique... "Non, pas de sucrerie pour toi, tu es tombée dans le frigo quand tu étais petite" chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 783 Karma: 933 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 2 Et ou était la maman pendant ce temps la ?

En gros elle aurait pu faire la même chose avec des produits ménager ou je ne sais quoi d'autre de dangereux.

C'est quand même incroyable d'être fière de montrer ça et de le mettre sur le net...

En gros elle aurait pu faire la même chose avec des produits ménager ou je ne sais quoi d'autre de dangereux.



Pasquain Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 15 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 0

Et même plus de chocolat pour soigner sa profonde dépression…

SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 45 Karma: 60 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 2

3615 TBA

3615 TBA Pasquain Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 15 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 1

@marcaflushhh

C'est ce que les spécialistes appellent le coma hyperglycémique... "Non, pas de sucrerie pour toi, tu es tombée dans le frigo quand tu étais petite"





Certains spécialistes appellent ça aussi la "sieste extatique du boustifailleur repu". Mais c’est très très technique comme terme, là ! Citation :Certains spécialistes appellent ça aussi la "sieste extatique du boustifailleur repu". Mais c’est très très technique comme terme, là ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1499 Karma: 1259 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 1

@Sp6men10

Oué et du coup la maman filme le long moment où son enfant a été seul? Ok cool... Et toujours cette musique à ch***



Citation :

@chocobo12

Et ou était la maman pendant ce temps la ?

En gros elle aurait pu faire la même chose avec des produits ménager ou je ne sais quoi d'autre de dangereux.



C'est quand même incroyable d'être fière de montrer ça et de le mettre sur le net...



Aucun doute que vous êtes ou serez des parents parfaits.

Mais vous arrive-t-il de dormir parfois ?



Non parce que ça m'est arrivé il y a 2 ans... 1er week-end du 1er confinement...

Contrairement à d'habitude, mon fils s'est levé tout seul, il n'est pas venu nous voir, il a pris des trucs dans le frigo - œufs, sauce bolognaise, crème fraise, des yahourts... - il en a foutu au sol, au plafond, sur les murs... Le canapé, la table du salon, des manteaux... Sur chaine hifi, PC, enceintes...

Bon, j'ai pas prix de vidéos, seulement des photos :



















Au cas où : je ne suis pas "fier de montrer ça et de le mettre sur internet", ça peut servir d'exutoire, de dédramatisation...



On aurait dû faire quoi ? L'enfermer dans sa chambre ? (Le pire c'est qu'on a bien été obligé de le faire après, mais pour d'autres raisons...)



On était en location pour quelques mois, ça nous a fait sauter plusieurs centaines d'euros de caution entre les marques qu'on a pas pu enlever sur les murs/plafond (En bonus, il avait aussi arraché deux lais de tapisserie dans sa chambre)



whitenoise Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 111 Karma: 135 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 0 Prochaine fois que j'entends cette musique je crois que je tire sur la foule whitenoise Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 111 Karma: 135 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 0 @Borny Fallait mettre des capotes Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 68 Karma: 137 Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé Re: Une maman retrouve son réfrigérateur dévalisé 0 Borny Il me semble que tu as oublié de mettre la musique "Oh no no no no no" avec tes photos. Ce doit être une erreur technique.

Désolé pour tes affaires, ton fils s'est bien fait plaisir à ce que je vois !



Haut