Un enfant dévalise un frigo

Une maman découvre son réfrigérateur ouvert et dévalisé. Où est le coupable ? C'est l'enfant qui dort paisiblement dans le canapé. Il a mangé du chocolat et en a mis partout sur le sol et le canapé acheté il y a deux mois.

