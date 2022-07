Vidéo : Une grosse chute du peloton au Tour de France Femmes Posté par Koreus

Lors de la 5e étape du Tour de France féminin, une grosse chute est intervenue dans le peloton impliquant la moitié des coureuses.



Vidéo (1mn27s) : Grosse chute au Tour de France féminin





Vidéo : Pourquoi a t-elle enlevé son casque ? Vidéo : Une chute à vélo de Biden et ça repart !

nilsss: Femme au guidon, chute au peloton

whitenoise: Elles essaient de passer au zapping elles ont raison y a pas de mauvaise pub

Gudevski: La camera le montre bien : c'est la faute du....

dtclulu: ah oui ! un joli paquet de nouilles !!!! ( les vélos hein ! )

MYRRZINN: Heureusement y'avait des airbags...

Pacolito: La piste cyclable est pourtant assez large.

maxbren: Elles veulent l'égalité des sexes, faudrait penser à la physique avant.

wilburn: C'est moi où c'est un carnage ce tour de France féminin ? Des chutes en veux tu en voilà, des trauma crânien car percutée par une qui arrive à pleine balle sans regarder devant elle, une qui manque de se faire écraser par une voiture d'équipe .... Et j'ai lu que 175km elles n'ont jamais fait ça ! Soit elles n'ont pas la prépa physique pour ça, soit les hommes sont chargés comme des mules. Cela risque de tourner cours cette histoire !

guymen:

♫ Do A Barrel Roll! ♫

Zoltek: Hummm... Toutes ces filles qui se couchent les unes sur les autres...