Vidéo : Le Petit Chef, spectacle en mapping vidéo sur la table et dans l'assiette Posté par Kilroy1

Dans un restaurant Le Petit Chef en Italie, on attend son plat en regardant un mapping vidéo sur la table.



Vidéo (1mn52s) : Restaurant avec mapping vidéo sur la table et dans l'assiette





Et pour le cheveu dans ma soupe, c'est du mapping aussi?!

Mais??

Sinon,c'est pour quand les matchs de foot diffusés de cette façon?

Mais... Vous saurez jamais la suite



Sinon,c'est pour quand les matchs de foot diffusés de cette façon? Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1958 Karma: 620 Re: Le Petit Chef, spectacle en mapping vidéo sur la tabl... Re: Le Petit Chef, spectacle en mapping vidéo sur la tabl... 4 Mais... Vous saurez jamais la suite LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 240 Karma: 474 En ligne ! Re: Le Petit Chef, spectacle en mapping vidéo sur la tabl... Re: Le Petit Chef, spectacle en mapping vidéo sur la tabl... 1







Pour les enfants c'est un rêve éveillé, c'est vraiment super bien fait



@LugerKain normal une taverne n'est pas un restaurant





Pour les enfants c'est un rêve éveillé, c'est vraiment super bien fait

normal une taverne n'est pas un restaurant

Ben si, était à une époque globalement quoi, petit edit: j'dois bien avouer que je me base un peu sur Kaamelott, mes connaissances sur le sujet sont assez limitées ^^ Elles ont bien changé les tavernes quand même

Ce sera plus amusant pour les enfants un peu moins pour les parents qui devront payé un supplément pour les achats de ses tables numériques.

Koreus viens de se faire un beau DJP : https://www.koreus.com/video/le-petit-chef.html

J'ai pas de mérite, c'est dans la colonne de droite des vidéos similaires.



J'ai pas de mérite, c'est dans la colonne de droite des vidéos similaires.

Bon, ok, cette seconde vidéo montre les progrès depuis la v1.0 !

Et quand tu commande une tete de veau y a comme un changement d'ambiance.

Super bien fait et super pour les gosses.

Par contre, pour la convivialité d'un repas en famille et/ou entre amis, c'est moins cool…

Et puis quoi encore ? de la pub ? Laissez nous un peu nous emmerder en paix !

La musique ne va pas du tout avec la vidéo, dommage. Par contre l'animation est super chouette ! Bravo aux graphistes et animateurs !

Trop bien ! Mais finalement, y'a rien à bouffer. On est dans la "dinette" avec des grandes assiettes et des ingrédients disposés à la pince à épiler dessus. Perso c'est ce que je reproche à ce que l'on appelle "la grande cuisine". Bon, O.K. t'as la présentation qui flatte le regard et attise l'appétence, peut être le goût (tout dépend de l'art du cuisinier. Et oui, n'oublions pas, un bon cuisinier est avant tout un artiste !).