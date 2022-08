Restaurant avec mapping vidéo sur la table et dans l'assiette

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Dans un restaurant Le Petit Chef en Italie, on patiente en regardant un mapping vidéo sur la table. Pendant que vous attendez vos plats, un spectacle se déroule sur la table où on peut voir des petits personnages apporter les ingrédients . De quoi amuser les enfants et les grands. Il existe 35 restaurants Le Petit Chef à travers le monde mais

assiette chef mapping petit projection restaurant spectacle table video