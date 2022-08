Vidéo : Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine (Dordogne) Posté par Skwatek

Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine à Marsac-sur-L'Isle, en Dordogne.







Vidéo (3mn41s) : Une biche se baigne dans une piscine (Dordogne)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1211 Karma: 720 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 En pleine sécheresse, je remplis ma piscine. Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 489 Karma: 506 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0

Une biche ? J'arrive ! Une biche ? J'arrive ! Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1211 Karma: 720 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 Vous pouvez me downvoter, quand on aura plus d'eau vous repenserez à tous ces égoïstes. Je ne reviendrais plus sur ce topic. Pas envie de me prendre la tête avec des gens qui refusent de comprendre des liens évidents. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1063 Karma: 901 En ligne ! Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0

@Dimebagou

Vous pouvez me downvoter, quand on aura plus d'eau vous repenserez à tous ces égoïstes. Je ne reviendrais plus sur ce topic. Pas envie de me prendre la tête avec des gens qui refusent de comprendre des liens évidents.



Pour le coup, ça va, c'est une petite piscine... Citation :Pour le coup, ça va, c'est une petite piscine... Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1751 Karma: 1164 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 @EndymionRaul Sauf qu'il y a une limite d'eau par habitant, non ? Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4359 Karma: 3263 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 Une bitche à poil dans sa piscine, il devrait être content le mec. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1063 Karma: 901 En ligne ! Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0

@Angeus

@EndymionRaul Sauf qu'il y a une limite d'eau par habitant, non ?



Il semblerait. Mais j'irais pas blâmer en premier le mec qui a une petite piscine chez lui... Citation :Il semblerait. Mais j'irais pas blâmer en premier le mec qui a une petite piscine chez lui... dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2205 Karma: 7879 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 1

@EndymionRaul

Pour le coup, ça va, c'est une petite piscine...



Les volumes, ça va très vite.

5-8m3 d'eau (un piscine de ce type), c'est environ 2-3 mois de consommation d'eau d'un humain moyen, en étant gentil.



Les piscines sont une aberration en terme de consommation, car elles sont voraces tout en ne remplissant pas une fonction essentielle.



"Bah si... ça sert à se rafraichir quand on a chaud" --> brumisiez-vous avec un spray. Ca marche pareil et il vous faudra des millénaires pour atteindre le volume d'une piscine.



Citation :

@GerardLeBarbare

Ho faite on pourrait m'expliquer en quoi le fait que cette eau soit dans cette piscine, ça la fera disparaitre de la terre ?





Il ne s'agit pas d'un problème de physique.

Il s'agit d'un problème technique. Car dans nos sociétés, le processus de l'épuration fait partie du cycle de l'eau. Et ce processus n'est pas neutre en ressources et en énergie.



Citation :

@GerardLeBarbare

a personne a payé sa flotte





Bernard Arnaud a payé son jet et son kérozène.



Citation :

@GerardLeBarbare

Mais comme une piscine ce n'est pas pour une seule personne et que on ne s'amuse pas a la vider et reremplir...





Et ?



- "Un vol transatlantique produit autant de CO2 qu'un français moyen pendant 3 mois"

- "Oui et alors ? On ne prend pas l'avion tous les jours. Et tout le monde ne prend pas l'avion."



Ce genre d'argument de minimisation est tout-à-fait arbitraire. Citation :Les volumes, ça va très vite.5-8m3 d'eau (un piscine de ce type), c'est environ 2-3 mois de consommation d'eau d'un humain moyen, en étant gentil.Les piscines sont une aberration en terme de consommation, car elles sont voraces tout en ne remplissant pas une fonction essentielle."Bah si... ça sert à se rafraichir quand on a chaud" --> brumisiez-vous avec un spray. Ca marche pareil et il vous faudra des millénaires pour atteindre le volume d'une piscine.Citation :Il ne s'agit pas d'un problème de physique.Il s'agit d'un problème technique. Car dans nos sociétés, le processus de l'épuration fait partie du cycle de l'eau. Et ce processus n'est pas neutre en ressources et en énergie.Citation :Bernard Arnaud a payé son jet et son kérozène.Citation :Et ?- "Un vol transatlantique produit autant de CO2 qu'un français moyen pendant 3 mois"- "Oui et alors ? On ne prend pas l'avion tous les jours. Et tout le monde ne prend pas l'avion."Ce genre d'argument de minimisation est tout-à-fait arbitraire. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1239 Karma: 1895 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0

Ho mon dieu qu'ils sont vilains.



Ho faite on pourrait m'expliquer en quoi le fait que cette eau soit dans cette piscine, ça la fera disparaitre de la terre ?



Citation :

@dylsexique

Citation :

@EndymionRaul

Pour le coup, ça va, c'est une petite piscine...



Les volumes, ça va très vite.

5-8m3 d'eau (un piscine de ce type), c'est environ 2-3 mois de consommation d'eau d'un humain moyen, en étant gentil.



Mais comme une piscine ce n'est pas pour une seule personne et que on ne s'amuse pas a la vider et reremplir... Petite piscine dont la personne a payé sa flotte et en plus elle est assez gentil pour la partager avec un animal sauvage.Ho mon dieu qu'ils sont vilains.Ho faite on pourrait m'expliquer en quoi le fait que cette eau soit dans cette piscine, ça la fera disparaitre de la terre ?Citation :Mais comme une piscine ce n'est pas pour une seule personne et que on ne s'amuse pas a la vider et reremplir... Makrout Je viens d'arriver Inscrit le: 9/5/2017 Envois: 36 Karma: 54 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 @Dimebagou Il y a l'eau que l'on voit (ici), et celle qu'on peut faire gaspiller en consommant n'importe comment. Je ne cherche surtout pas à prioriser, mais par exemple, tu as arreté la viande d'elevage intensifs ? (50000 litres / hab/an soient 4 piscines comme celle là. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 968 Karma: 962 Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 Je lis "ce soir à la maison", je comprends "ce soir au repas". Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 155 Karma: 509 En ligne ! Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... Re: Une biche se baigne et se désaltère dans une piscine ... 0 En plus il a un bbq qui produit du co² !

En plus il a un bbq qui produit du co² !

Et des sièges en plastique (roses en plus) certainement importés de Chine...LE SALAUD !!