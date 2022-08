Vidéo : Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoar à casque (Australie) Posté par Jinroh

Une jeep de gardes forestiers est poursuivie par un casoar à casque dans l'État du Queensland, en Australie. Jurassic Park, le truc...





Vidéo (1mn12s) : Un casoar à casque poursuit une jeep (Australie)





Auteur Conversation Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6264 Karma: 6102 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1



Pour ceux qui ne comprendraient pas, voir le nom du chapeau. On a les mêmes en Bretagne, mais ils sont parqués dans un camp, à côté de la forêt de Brocéliande.



Pour ceux qui ne comprendraient pas, voir le nom du chapeau. On a les mêmes en Bretagne, mais ils sont parqués dans un camp, à côté de la forêt de Brocéliande. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5515 Karma: 8498 En ligne ! Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1 Ces bestioles ont vraiment de la chance qu on ne leur ait pas trouvé un intérêt commercial, elle ferait moins les malignes. .. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2876 Karma: 7548 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 3



en gros , c'est une sorte de dinde pas cool d'1.5 m avec des pattes monstrueuses : MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1912 Karma: 3678 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0 @Gudevski Elevage bio très connu de Saint-Cyr Coëtquidan dont les spécimens se démarqueraient par une intelligence martiale supérieure. Celestin Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2022 Envois: 13 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1 Le jurrassic Park eco + Skuti Je viens d'arriver Inscrit le: 9/8/2019 Envois: 3 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1 Ryner Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2014 Envois: 9 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 2 Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21442 Karma: 18099 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0 L’oiseau a cessé sa course lorsque son attention s’est portée vers un second groupe de gardes, à six dans un buggy.



HAHAHAHA, c'est un sktech le truc Citation :HAHAHAHA, c'est un sktech le truc Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 680 Karma: 435 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0 La question est pourquoi course-t-il la Jeep ?

Est-ce pour :

- défendre son territoire et faire fuir les intrus ?

- juste pour suivre le véhicule par réflexe ?

- oh une glacière... J'ai faim ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 983 Karma: 1272 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 2 Je déteste les gens qui te collent comme ça quand tu roules gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 313 Karma: 499 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1 Mmm... Je crois qu'en leur for intérieur, tous les animaux ont envie de nous casser la gueule... Les casoars comme les autres. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4292 Karma: 1789 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0









(désolé pour la taille, sur tablette difficile de redimensionner) Il est plus joli quand il ne coure pas! Apparemment ils se sont beaucoup approché d'après les photos avant la poursuite de leur groupe "Wuthathi Arboriginal Corporation".(désolé pour la taille, sur tablette difficile de redimensionner) 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6760 Karma: 4109 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1

Ils sont connus pour leur agressivité. Tu t'approches trop, tu as intérêt à courir vite. Citation :Ils sont connus pour leur agressivité. Tu t'approches trop, tu as intérêt à courir vite. saptech Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2013 Envois: 43 Karma: 123 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 1 Ca m'émeut Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 106 Karma: 226 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 2

Pourtant, on sait déjà qu'il faut pas trop emm*erder le piaf. Pourtant, on sait déjà qu'il faut pas trop emm*erder le piaf. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 652 Karma: 1110 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0 Je comprends que les Australiens perdent des guerres contre des émeus... microceb Je suis accro Inscrit le: 18/8/2010 Envois: 502 Karma: 529 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0



Le casoar, cette créature des enfers. Ca n'a même pas le QI d'une poule pis ça peut éventrer un homme d'un coup de patte. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2404 Karma: 2030 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0

Ce casoar est un gros pervers qui veut à tout prix voir sous la Jeep des filles des gardes forestiers. Citation :Ce casoar est un gros pervers qui veut à tout prix voir sous la Jeepdes gardes forestiers. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3229 Karma: 10458 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 2 Au final, y a quoi qui n’est pas dangereux en Australie ? SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 57 Karma: 64 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0

Rien que l’oeuf n’inspire pas confiance… Rien que l’oeuf n’inspire pas confiance… WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 157 Karma: 245 Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... Re: Une jeep de gardes forestiers poursuivie par un casoa... 0

@WeWereOnABreak

Au final, y a quoi qui n’est pas dangereux en Australie ?



Les Australiennes?



Haut