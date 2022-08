Un casoar à casque poursuit une jeep (Australie)

Une jeep de gardes forestiers est poursuivie par un casoar à casque dans l'État du Queensland, en Australie, tel le tyrannosaurus rex dans le film « Jurassic Park ». Le casoar à casque est un oiseau de la famille des Casuariidae pouvant mesurer jusqu'à 1,80 m de hauteur et peser près de 80 kg. Ses pattes sont grosses et puissantes, terminées par trois doigts : le doigt intérieur porte une griffe aussi dangereuse qu'un poignard. Finalement, les gardes forestiers ont pu distancer l’animal. L’oiseau a cessé sa course lorsque son attention s’est portée vers un second groupe de gardes, à six dans un buggy.

