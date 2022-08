Vidéo : A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de l'Égypte antique ? Posté par Kilroy1

A partir des statues et un peu d'intelligence artificielle, l'artiste Panagiotis Constantinou a réalisé une reconstitution faciale des Pharaons.





Vidéo (3mn37s) : Reconstitution faciales de Pharaons





Qu'est-ce que les cyber-historiens feront de ça, dans mille ans ? Karranos Je m'installe Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 419 Karma: 55 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 12 En tant qu'archéologue spécialisé dans la restitution (de bâtiments, mais c'est un peu la même éthique), je DETESTE ces restitutions faciales. Comme le soulignait un VDD, ca reste très théorique ... trop théorique même!



A part la forme générale du visage et l'épaisseur moyenne des muscles et de la peau, on ne peut rien en tirer d'autre!



-La forme du nez? On retrouve rarement son cartilage et les tissus mous sont soient inexistant, soit déssechés.

-Les yeux? Difficile de connaitre leurs couleurs précise, on ne peut qu'estimer statistiquement la couleur la plus commune... ca restera une généralité.

-La forme des lèvres? Improbable de les restituer

-La couleur des cheveux? Les produits utilisés au cours de l'embaumement peuvent altérer les couleurs, ce qui a pu par exemple décolorer Ramses II en roux!

-La corpulence? Indéterminable si ce n'est peut être sur des momies dont les tissus ont été suffisamment bien conservés



On peut citer aussi la forme des sourcils, la pilosité faciale, la forme des oreilles, les malformations, les défauts dermiques (boutons, grains de beautés, traces de maladies, cicatrices)...



Bref, vous ne trouverez jamais de restitutions de visage fiable. Et ne me citez pas le visage d'Henri IV, la plupart de ses traits ont été restitués à partir de ses représentations, et non de son crâne supposé (dont l'origine n'est toujours pas affirmée aujourd'hui)

Qu'est-ce que les cyber-historiens feront de ça, dans mille ans ? Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 219 Karma: 244 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 4 @Loom- si tu parle de l'Egypte Antique, c'est une idée reçu. Il n'y avait pas d'esclave avant l'époque ptolémaïque (IVe siècle avant notre ère). Idée reçu dès l'antiquité ou l'egyptologie était pratiqué par les grecs qui n'immaginait pas possible de tels oeuvres sans esclave, qui était monnaie courante dans les mœurs grec. Et plus recemment dans les péplum des années 60. Bref c'est une erreur. Jnkilus Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 67 Karma: 96 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1 Tous des sholva ! oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 197 Karma: 108 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 4 c'est pas mal, par contre le water mark en plein milieu de la figure des personnage c'est un peu abuser roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1338 Karma: 3883 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1

Peut-on me montrer celui de Shurik'n, que je puisse juger, merci J'ai des doutes sur le rendu de l'IA, notamment sur celui d'Akhenaton.Peut-on me montrer celui de Shurik'n, que je puisse juger, merci Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6271 Karma: 6106 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Les zélateurs de la race aryenne ne vont pas être contents. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2737 Karma: 1313 En ligne ! Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1

A quoi ressemblaient THEORIQUEMENT les Pharaons, rois et reines de l'Égypte antique ?



@Valcross - Non. L'Egypte n'a pas connu l'esclavage comme les Romains l'imaginaient. C'est différent.



@Gudevski

Les zélateurs de la race aryenne ne vont pas être contents.

t'as décidé de débrancher ton cerveau? Citation :t'as décidé de débrancher ton cerveau? Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2737 Karma: 1313 En ligne ! Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1

@Jnkilus

Tous des sholva !



Celles et ceux qui ne suivent pas la voie de l'illumination qu'offre les Oris seront balayés comme poussières aux vents. Citation :Celles et ceux qui ne suivent pas la voie de l'illumination qu'offre les Oris seront balayés comme poussières aux vents. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 434 Karma: 255 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Au-delà de l'aspect graphique, je trouve que ça répond à une question simple, l'immortalité, c'est ça. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1349 Karma: 2106 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 @Willouuu



Nan... il s'agit juste de personnes étant restés dans la mémoire collective pendant 5000 ans. C'est déjà admirable mais c'est très loin d'être de l'immortalité mémorielle qui elle ne saurait exister. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1705 Karma: 1915 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 5 @Karranos

As-tu regardé la vidéo en fait?



Tu parles d'une reconstitution faciale faite à partir des momies... alors que la vidéo se base sur des sculptures.



Ca règle au moins les problèmes suivants:

- forme du nez,

- forme des lèvres,

- corpulence.



Certaines sculptures sont peintes donc on a:

- la couleur de la peau,

- la couleur des yeux,

- la couleur des cheveux.



Évidemment... à supposer que le sculpteur 1. a connu le pharaon de son vivant et 2. est bon.



https://static.wikia.nocookie.net/goonies/images/e/e6/Sloth.jpg/revision/latest?cb=20170907190643 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5521 Karma: 8503 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0

@Gudevski

Les zélateurs de la race aryenne ne vont pas être contents.

Je confirme..je suis pas ais alors- pas content du tout !! Citation :Je confirme..je suis pas ais alors- pas content du tout !! Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 491 Karma: 507 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 500 Karma: 1838 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 3

@Bukowski

Pas besoin d'attendre aussi longtemps



Et non, l'ADN ne permet pas de déterminer les traits d'un individu, mais plutot des probabilités sur certains traits. Tu peux dire qu'un individu a 60% de chances d'avoir les yeux marrons, 25% les yeux verts, 10% les yeux noisettes, 4% les yeux gris et 1% les yeux bleus par exemple... de fait, tu vas restituer un perso aux yeux marrons ... omettant les 40% autres probabilités!



J'en rajoute sur les statues : On a essayé d'identifier un buste découvert dans le Rhône dans les années 2000-2010 comme étant celui de César. La comparaison avec d'autres portraits identifiés a permit de montrer à quel point ils pouvaient différer, même ceux ayant été fait du vivant ou peu après la mort de César!



Autre problématique : Il faut être sur que le visage représente bien la bonne personne! Par exemple, plusieurs oeuvres de la tombe de Toutankhamon avaient été concus pour d'autres personnalités, apportées et modifiées avec précipitation après le déces soudain du pharaon. Même le visage de son masque serait peut être celui de quelqu'un d'autre!



Donc voilà ... arrêtons de chercher à restituer ces visages, ca n'a aucun intéret. Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 434 Karma: 255 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Nebinaf à l'échelle de l'humanité, c'est pas mal déjà à l'échelle de l'humanité, c'est pas mal déjà vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1342 Karma: 1434 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 278 Karma: 325 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 certains se chamaillent autour de la fiabilité et de la fidélité de la reconstitution.

vous avez raté le terme "artiste" ? Il s'agit juste d'un exercice d'IA après numérisation de statues.

Vous prenez les gens pour des jambons en pensant qu'ils vont croire que... oh wait ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6271 Karma: 6106 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0 Kwiskas

En période de chaleur, il est aux abonnés absents.

En période de chaleur, il est aux abonnés absents. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4300 Karma: 1796 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1

@Karranos

Donc voilà ... arrêtons de chercher à restituer ces visages, ca n'a aucun intéret.



...



En tant qu'archéologue spécialisé dans la restitution (de bâtiments, mais c'est un peu la même éthique)



Je ne pense pas que tu sois un très bon archéologue spécialiste de la restitution. En tout cas si je devais en engager un, j'en choisirai un qui est plus passionné par la découverte, curieux quoi, une qualité essentielle de ce travail.



Surtout que comme noté avant, toutes tes remarques sont sans fondement sur cette vidéo.

Citation : J'en rajoute sur les statues : On a essayé d'identifier un buste découvert dans le Rhône dans les années 2000-2010 comme étant celui de César.



Pourquoi? Ça n'avait aucun intérêt de savoir à quoi ressemblait César non?



Citation : Même le visage de son masque serait peut être celui de quelqu'un d'autre!

Pas grave, aucun intérêt, on a qu'à dire que c'est bien Toutankhamon au lieu de faire des recherches. Citation :Je ne pense pas que tu sois un très bon archéologue spécialiste de la restitution. En tout cas si je devais en engager un, j'en choisirai un qui est plus passionné par la découverte, curieux quoi, une qualité essentielle de ce travail.Surtout que comme noté avant, toutes tes remarques sont sans fondement sur cette vidéo.La découverte d'une nouvelle statue de pharaon est un évènement. Une vidéo qui combine toutes les apparences connues devrait avoir au moins un léger intérêt, pour un archéologue.Citation :Pourquoi? Ça n'avait aucun intérêt de savoir à quoi ressemblait César non?Citation :Pas grave, aucun intérêt, on a qu'à dire que c'est bien Toutankhamon au lieu de faire des recherches. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1705 Karma: 1915 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 2 @Karranos

On est d'accord, c'est pas nécessairement fiable. M'enfin, ça donne quand même une idée. Et ça n'enlève rien au fond de mon commentaire que le tiens concernait les inconvénients de se baser sur les momies alors que la vidéo se base sur les statues.



Est-ce que ça n'a aucun intérêt pour autant? J'dirai pas que c'est essentiel, mais "aucun" ça me semble un peu trop fort.



Je trouve au contraire que, même si ce n'est pas si fiable que cela, cela permet d'humaniser ces grandes figures historiques et ça me semble un bon moyen d'intéresser certaines personnes, d'attiser leur curiosité. Comme Madame Tussaud si tu veux. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 225 Karma: 486 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 0

@Kwisatz

Citation :

@Bukowski

Qu'est-ce que les cyber-historiens feront de ça, dans mille ans ?







Pas besoin d'attendre aussi longtemps







Merci la science !!! Citation :Merci la science !!! MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 78 Karma: 136 Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... Re: A quoi ressemblaient les Pharaons, rois et reines de ... 1







Le réalisme était tel qu'on arrivait à le faire chanter et danser !!!



Ci-dessous, le chatiment du vent tourbillonnant d'Osiris

