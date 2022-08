Reconstitution faciales de Pharaons

L'artiste chypriote Panagiotis Constantinou a réalisé une reconstitution faciale des Pharaons, les rois et reines de l'Égypte antique. L'artiste a essayé de s'approcher le plus possible de la réalité à partir de l'observation des statues sans prendre en compte les mythes. Il a été aidé du logiciel Artbreeder, fonctionnant sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

