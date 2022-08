Vidéo : La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant Posté par Koreus

Quatre jeunes nous expliquent en dansant la différence entre la 5G, la 4G, la 3G et la 2G (Edge).



Vidéo (22s) : 5G vs 4G vs 3G vs Edge





dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2879 Karma: 7555 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 niveau dance , visiblement , j'ai une connexion de m....e ! LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6417 Karma: 16973 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 1 dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2213 Karma: 7889 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 2 Effectivement, ça illustre bien la différence de vitesse de destruction des écosystèmes. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 229 Karma: 488 En ligne ! Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 Encore un ou deux G, et le film "Idiocracy" sera définitivement devenu un documentaire... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1043 Karma: 826 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@dylsexique

Effectivement, ça illustre bien la différence de vitesse de destruction des écosystèmes.

Je ne pense pas que ce soit l'industrie à cibler en priorité… Loin de là Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1043 Karma: 826 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@Bukowski

Encore un ou deux G, et le film "Idiocracy" sera définitivement devenu un documentaire...

Il faut revoir le film... Je ne vois pas trop le rapport... Le film met en avant que les cons engendrent des cons... C'est une satire de l'humanité, pas de sa technologie. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2213 Karma: 7889 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@Geraven

Citation :

@dylsexique

Effectivement, ça illustre bien la différence de vitesse de destruction des écosystèmes.

Je ne pense pas que ce soit l'industrie à cibler en priorité… Loin de là



Si la mise en place du réseau en tant que tel a un impact minime (comparé à d'autres industries), il faut aussi regarder les retombées secondaires de la 5G :



- Sur le plan matériel : le déploiement de milliards de futurs objets connectés, toujours plus couteux en ressources et polluants

- Sur le plan informationnel : Un accroissement de la consommation de données, à l'ère où le numérique consomme déjà près de 15% de l'électricité mondiale



Et de manière plus globale, en décuplant les flux d'information (artère vitale de la civilisation industrielle) ce nouvel outil soutient le développement toujours plus rapide de tout un système mortifère.



Citation :

@Geraven

C'est une satire de l'humanité, pas de sa technologie.



Croire que l'évolution de ces deux choses sont décorrélées est au mieux faux, au pire dangereux. Saigneur Je viens d'arriver Inscrit le: 28/3/2016 Envois: 31 Karma: 67 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 On voit qu'ils ont pratiqué la vaccination dans ces pays, ils captent bien la 5G avec leur corps. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79284 Karma: 7201 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

Dans oui la 5G est incomparablement plus rapide que la 2G ( l'inverse serait triste ), tout dépend de ton téléphone et de l'endroit où tu te trouves.

Parce que même avec le dernier I-Phone, pas sûr que ça captera mieux dans le bois près de chez moi ( c'est même sûr ).



Dans mon abonnement Internet/Tv/Mobile j'ai accès à la 5G, mais mon téléphone ne dépasse pas la 4G, que chez moi j'ai pas encore au dessus de la 3G, et si j'ai le malheur de faire une balade dans la forêt d'à coté, je ne suis même pas certain d'être ne serais ce qu'en Edge. Dans oui la 5G est incomparablement plus rapide que la 2G ( l'inverse serait triste ), tout dépend de ton téléphone et de l'endroit où tu te trouves. Parce que même avec le dernier I-Phone, pas sûr que ça captera mieux dans le bois près de chez moi ( c'est même sûr ). Dans l'espace on ne vous entends pas crier, dans mes bois, vous ne captez pas la 5G. Lubomir Je m'installe Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 331 Karma: 412 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 Tellement rapide que j'en ai perdu le fil... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 504 Karma: 1848 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 Vivement la 8 G Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 229 Karma: 488 En ligne ! Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0



Vivement la 8 G Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 229 Karma: 488 En ligne ! Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@Geraven

Citation :

@Bukowski

Encore un ou deux G, et le film "Idiocracy" sera définitivement devenu un documentaire...

Il faut revoir le film... Je ne vois pas trop le rapport... Le film met en avant que les cons engendrent des cons... C'est une satire de l'humanité, pas de sa technologie.



Le film évoque l'abrutissement des gens, et la baisse du niveau général (qui s'observe déjà...). Et je doute que la technologie y soit étrangère... Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1043 Karma: 826 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@dylsexique

Citation :

@Geraven

Citation :

@dylsexique

Effectivement, ça illustre bien la différence de vitesse de destruction des écosystèmes.

Je ne pense pas que ce soit l'industrie à cibler en priorité… Loin de là



Si la mise en place du réseau en tant que tel a un impact minime (comparé à d'autres industries), il faut aussi regarder les retombées secondaires de la 5G :



- Sur le plan matériel : le déploiement de milliards de futurs objets connectés, toujours plus couteux en ressources et polluants

- Sur le plan informationnel : Un accroissement de la consommation de données, à l'ère où le numérique consomme déjà près de 15% de l'électricité mondiale



Et de manière plus globale, en décuplant les flux d'information (artère vitale de la civilisation industrielle) ce nouvel outil soutient le développement toujours plus rapide de tout un système mortifère.





Les effets secondaires de l'évolution.



Citation :

Citation :

@Geraven

C'est une satire de l'humanité, pas de sa technologie.



Croire que l'évolution de ces deux choses sont décorrélées est au mieux faux, au pire dangereux.



L'évolution pourrait mener l'espèce humaine à sa perte, à cause de la technologie, mais pas à son abrutissement. Sa perte vient principalement à sa démographie. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1043 Karma: 826 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0

@Bukowski

Citation :

@Geraven

Citation :

@Bukowski

Encore un ou deux G, et le film "Idiocracy" sera définitivement devenu un documentaire...

Il faut revoir le film... Je ne vois pas trop le rapport... Le film met en avant que les cons engendrent des cons... C'est une satire de l'humanité, pas de sa technologie.



Le film évoque l'abrutissement des gens, et la baisse du niveau général (qui s'observe déjà...). Et je doute que la technologie y soit étrangère...



Sauf que les études montrent qu'on est loin d'un abrutissement général. Au contraire, si on regarde par rapport à il un y un siècle, les gens sont bien plus instruits. Et cela ne fait qu'augmenter. Et justement grâce aux technologies.

L'accès à la connaissance n'a jamais été plus simple que maintenant.



Sauf que les études montrent qu'on est loin d'un abrutissement général. Au contraire, si on regarde par rapport à il un y un siècle, les gens sont bien plus instruits. Et cela ne fait qu'augmenter. Et justement grâce aux technologies. L'accès à la connaissance n'a jamais été plus simple que maintenant. L'idée du "c'était mieux avant", un beau biais fort répandu. Mais non, ce n'était pas mieux avant. Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 79 Karma: 137 Re: La vitesse des réseaux mobiles comparées en dansant 0 C'est comment la danse du morse ?