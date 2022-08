5G vs 4G vs 3G vs Edge

Quatre jeunes nous expliquent en dansant la différence entre la 5G, la 4G, la 3G et la 2G (Edge). La danse en 5G est plus rapide et plus fournie qu'avec les autres normes de réseau téléphonie mobile.

2g 3g 4g 5g comparaison danse difference edge vitesse