Vélo orchestre

A Olsztyn en Pologne, un orchestre ambulant joue de la musique dans les rues de la ville en se déplaçant à tandem. Le vélo comporte 6 places (5 selles et un porte-bagage) et transporte 5 musiciens et un pilote. L'orchestre est composé d'accordéoniste, de violoncelliste et de violoniste.

