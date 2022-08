Vidéo : Un orchestre ambulant se déplace à tandem Posté par Le_Relou

Dans une ville en Pologne, un orchestre ambulant joue de la musique en se déplaçant à tandem



Vidéo (1mn26s) : Vélo orchestre





Jinroh J'aime glander ici Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Ca doit vraiment être sympa d d'etre beau gosse comme le mec a l arriere... Padma Je masterise ! Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem C'est vraiment sympa !

Un quintet avec conducteur.

Et ils jouent tant de mesures…

Un quintet avec conducteur.

Pettoman Je suis accro Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem

Peut on encore appeler ca un tandem ? "en se déplaçant à tandem. Le vélo comporte 6 places (5 selles et un porte-bagage) et transporte 5 musiciens et un pilote"



Padma Je masterise ! Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem

@Pettoman

"en se déplaçant à tandem. Le vélo comporte 6 places (5 selles et un porte-bagage) et transporte 5 musiciens et un pilote"

Peut on encore appeler ca un tandem ? :D

Un quindem ? Un pentem (avec porte-bagage) ?

@Pettoman

"en se déplaçant à tandem. Le vélo comporte 6 places (5 selles et un porte-bagage) et transporte 5 musiciens et un pilote"



Peut on encore appeler ca un tandem ? :D



PseudoPris Je suis accro Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Où poser le chapeau pour faire la manche si on bouge sans cesse ?

Pis, je veux pas dénoncer, mais y'en a un qui pédale pas...



lokaloo Je suis accro Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Rien que le départ arrêt .... et garder l'équilibre !

Pour ceux qui ont fait du tandem, vous savez !

Groscisco Je suis accro Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Courage à l'accordéoniste qui se prend la clarinette à 3 centimètres de l'oreille. ender666 Je suis accro Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Pettoman

Peut on encore appeler ca un tandem ?

Ben non... Cela s'appelle : triplette (pas forcément de Belleville^^), quadruplette, quintuplette, etc.

Citation : Peut on encore appeler ca un tandem ?



unknown001 Je m'installe Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem @Groscisco

Pour aimer l'accordéon, je suppose qu'il est déjà à moitié sourd



LugerKain Je m'installe Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem De la bonne humeur itinérante, trop bien Gudevski J'aime glander ici Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem Jinroh

Moi aussi, ça m'aurait plu d'être beau.

Moi aussi, ça m'aurait plu d'être beau.

Jujube51 Je m'installe Re: Un orchestre ambulant se déplace à tandem

@Jinroh

Ca doit vraiment être sympa d d'etre beau gosse comme le mec a l arriere...

Surtout avec un instrument pareil!!!

@Jinroh

Ca doit vraiment être sympa d d'etre beau gosse comme le mec a l arriere...



@Jinroh

Ca doit vraiment être sympa d d'etre beau gosse comme le mec a l arriere...

Surtout avec un instrument pareil!!!