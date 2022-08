Vidéo : Une femme est attaquée par un renard enragé (États-Unis) Posté par Skwatek

Sherri Russo, une femme de 61 ans, a été violemment attaquée par un renard enragé alors qu'elle était au téléphone sur une allée d'une maison à Ithaca, dans l'État de New York.





Vidéo (42s) : Une femme attaquée par un renard enragé





Vidéo : Un renard surpris pendant la sieste Vidéo : Une femme sauve un renard pendant une chasse à courre Vidéo : Un renard polaire fait le mort pour tromper des chasseurs







On veut nous faire croire que les morsures de renard c'est mortel... Mais moi j'ai vu Spiderman. 2 jours plus tard, la transformation aurait pu être accomplie.On veut nous faire croire que les morsures de renard c'est mortel... Mais moi j'ai vu Spiderman.

Comme disait Louis Pasteur : Fuck les rageux !

Débat du jour:

Les anti vaxx ont un commentaire à faire ?



Débat du jour:

Les anti vaxx ont un commentaire à faire ?



Mettez la vidéo en vitesse 2x et avec la musique de Benny Hill, au moins. La base quoi ! oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 200 Karma: 108 Re: Une femme est attaquée par un renard enragé (États-Un... Re: Une femme est attaquée par un renard enragé (États-Un... 0 saloperie de maladie !

La rage, c'est moins représenté au cinéma que les morts vivants, mais on retrouve le même principe.

oui, ça serait encore plus cool s'il existait un traitement pour les animaux !

@tepezed

@oki_doki oui, ça serait encore plus cool s’il existait un traitement pour les animaux ! :)

ben c'est surtout que la maladie est quasi systématiquement mortelle une fois les premiers symptomes déclarés, le vaccin existe pour les animaux par ailleurs.

@Emerys

Si quelqu'un de louche te propose un bonbon, tu vas refuser le bonbon. Ca ne veut pas dire que tu n'aimes pas les bonbons.



Il existe le vaccin, pour les animaux domestiques.

En France des vaccins sont aussi distribués dans la nature sous forme de tablettes pour les animaux sauvages.



Il existe le vaccin, pour les animaux domestiques.

En France des vaccins sont aussi distribués dans la nature sous forme de tablettes pour les animaux sauvages.

Mais humains comme animaux, une fois l'apparition des premiers symptômes de la maladie, il est trop tard pour en guérir

@Vassili44

Merci Vassili, je n'aurais pas trouvé un aussi bon commentaire.

Cela fait plus de 20 ans (2001) qu'aucun cas de rage endémique n'a été constaté en France (excepté des animaux étrangers importés illégalement).

On ne vaccine pas non plus massivement les animaux sauvages (depuis 2003) sauf un cas ultra rare en 2005 dans une zone très limitée à la frontière allemande pour établir un cordon sanitaire.

Les animaux domestiques n'ont plus non plus l'obligation d'être vaccinés ... sauf si vous passez les frontières avec eux (attention aux vacances en Espagne par exemple, ...).



La rage est mortelle à 100% à l'apparition des premiers symptômes (59000 morts / an) alors on fait très attention à cette saloperie dans certains pays (Maghreb entre autre). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.