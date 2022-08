Une femme attaquée par un renard enragé

Lundi 25 juillet 2022 à Ithaca, dans l'État de New York, Sherri Russo, une femme de 61 ans, a été violemment attaquée par un renard alors qu'elle était au téléphone sur une allée d'une maison. Capturé et testé positif à la rage, l'animal a été euthanasié. Souffrant de nombreuses morsures et griffures, Sherri Russo a reçu les soins nécessaires ainsi qu'un vaccin antirabique et des antibiotiques.

