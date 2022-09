Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 864 Karma: 1139

Re: Un hackeur envoie tous les taxis d'une compagnie... Re: Un hackeur envoie tous les taxis d'une compagnie... 1 Si je clique sur lecteur "Koreus" ou "Défaut" : The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Si je clique sur Twitter : cadre blanc.