Vidéo : La réponse ironique de Christophe Galtier sur la question des déplacements en jet privé du PSG Posté par CrazyCow

Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a répondu ironiquement après une question sur les déplacements en jet privé.



Vidéo (56s) : Le PSG prévoit de se déplacer en char à voile (Ironie)

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1184 Karma: 4666 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 82



(j'avoue, elle n'est pas de moi ) (j'avoue, elle n'est pas de moi Je vous rappelle que depuis des années le PSG évite des trajets inutiles en sortant en 8e de finale de LDC camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 812 Karma: 3028 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 61 Question intelligente

Réponse conne

91 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1184 Karma: 4666 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 82



(j'avoue, elle n'est pas de moi ) (j'avoue, elle n'est pas de moi Je vous rappelle que depuis des années le PSG évite des trajets inutiles en sortant en 8e de finale de LDC camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 812 Karma: 3028 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 61 Question intelligente

Réponse conne gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6362 Karma: 5182 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 29 Le gars, il croit trop que ce qu'il fait est plus important que notre quotidien de nous autres, manants, tellement important qu'il ne peut tolérer la moindre contrariété dans l'organisation de sa petite popote.



T'as raison, mec ! Ne change rien !

Avec une telle incapacité de se remettre en question, je comprends mieux comment il se foire à chaque podium prestigieux qu'il vise. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 497 Karma: 257 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 On peut légitimement s'offusquer de cette réponse... à la hauteur du niveau de footballeurs, mais si on est honnête intellectuellement, on peut aussi se "marrer" de cette contre-proposition de la SNCF avec ses grèves chroniques et sa gestion pitoyable des "usagers". OK, ici, on parlerait d'un train privatisé, mais quand même. Avant de faire de telles propositions, il faut gagner en crédibilité parce qu'à ce niveau là, le char à voiles a pour unique défaut d'être tributaire d'un élement externe (le vent) alors que les TGV ont plus de facteurs internes qui peuvent mettre en doute une arrivée à bon port à heure dite. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1047 Karma: 4228 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 4 Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler !



Et à suivre : les joies du Qatar ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2219 Karma: 7917 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 34 Les jets ne sont qu'un mini symptome de surface.



Quand on voit l'abomination de la coupe du monde au Qatar, c'est l'institution du Football dans sa totalité qu'il faut faire disparaitre. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 846 Karma: 1542 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 8 Réponse complètement conne, ce n'est pas avec ca que le foot va passer pour un sport intelligent. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 7 On peut aussi s'offusquer des gens qui prennent leur auto pour aller voir le match qui se joue de nuit. Mais ça n'excuse en rien l'attitude de Galtier et Mbape. On en est au point où tout compte. Chacun doit faire des concessions car il n'existe pas UN responsable à ce problème climatique. Et jouer à "il y en a qui pollue plus" ne mènera à rien. On pollue tous. On fait au mieux. Et chaque geste compte.



Conclusion, en tant que personne publique que pas mal de jeunes prennent pour exemple, cette attitude est lamentable.



"Soyons des exemples" disait le capi-commandant Chaudart.



PS: Fichtre ! Ces imbéciles m'ont poussé à écrire mon premier commentaire Koreus sérieux. Et là, je leur en veux à mort ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1356 Karma: 2106 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Il y avait des arguments légitimes qui favorisaient le déplacement aérien vs ferroviaire.

Manifestement il n'a pas été briefé par son équipe de com.

Du coup sa réponse est totalement hors sol. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 405 Karma: 876 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 zoneh ouai je l'ai déjà vu sur twitter cette blague ouai je l'ai déjà vu sur twitter cette blague sinople2000 Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2014 Envois: 97 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 eh ben le mec à gauche a pas l'air de capter grand chose dis-donc... faudrait prévoir des traducteurs pour les conférences de presse Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 39 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Bon ben avec lui, on a une icône de ce qui est dénoncé sur "les riches qui consomment en un voyage l'équivalent de la consommation d'un français par année": J'en ai rien à foutre, je n'ai pas à réfléchir à la question.



Une autre illustration de la "conscience écologique" de cette caste que le MEDEF et LREM clament sur tous les toits. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1006 Karma: 1158 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 4

@Uatuu

On peut légitimement s'offusquer de cette réponse... à la hauteur du niveau de footballeurs, mais si on est honnête intellectuellement, on peut aussi se "marrer" de cette contre-proposition de la SNCF avec ses grèves chroniques et sa gestion pitoyable des "usagers". OK, ici, on parlerait d'un train privatisé, mais quand même. Avant de faire de telles propositions, il faut gagner en crédibilité parce qu'à ce niveau là, le char à voiles a pour unique défaut d'être tributaire d'un élement externe (le vent) alors que les TGV ont plus de facteurs internes qui peuvent mettre en doute une arrivée à bon port à heure dite.



Je suis sûr qu'ils se feraient un plaisir d'organiser proprement un train VIP, ce serait positif pour tout le monde, tant pour la SNCF que pour les footballeurs qui enfin auraient une image plus "normale" et vertueuse... Citation :Je suis sûr qu'ils se feraient un plaisir d'organiser proprement un train VIP, ce serait positif pour tout le monde, tant pour la SNCF que pour les footballeurs qui enfin auraient une image plus "normale" et vertueuse... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 238 Karma: 900 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 7 C'est à ce genre de "détail" qu'on se rend compte que l'immensité des gens ne pigent pas qu'on parle de millions , de milliards de morts à venir, de la disparition de la quasi totalité des espèces, etc etc ... Ils sont en train de s'effondrer de rire de leur connerie qui tue en ce moment même des milliers de personnes en afrique, au pakistan et ailleurs... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 238 Karma: 900 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@Nefro

Citation :

@Uatuu

On peut légitimement s'offusquer de cette réponse... à la hauteur du niveau de footballeurs, mais si on est honnête intellectuellement, on peut aussi se "marrer" de cette contre-proposition de la SNCF avec ses grèves chroniques et sa gestion pitoyable des "usagers". OK, ici, on parlerait d'un train privatisé, mais quand même. Avant de faire de telles propositions, il faut gagner en crédibilité parce qu'à ce niveau là, le char à voiles a pour unique défaut d'être tributaire d'un élement externe (le vent) alors que les TGV ont plus de facteurs internes qui peuvent mettre en doute une arrivée à bon port à heure dite.



Je suis sûr qu'ils se feraient un plaisir d'organiser proprement un train VIP, ce serait positif pour tout le monde, tant pour la SNCF que pour les footballeurs qui enfin auraient une image plus "normale" et vertueuse...



ben, apparemment ils sont allez en train à Lille, donc c'est de la pure hypocrisie ... Citation :ben, apparemment ils sont allez en train à Lille, donc c'est de la pure hypocrisie ... Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 187 Karma: 151 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1

@Uatuu

On peut légitimement s'offusquer de cette réponse... à la hauteur du niveau de footballeurs, mais si on est honnête intellectuellement, on peut aussi se "marrer" de cette contre-proposition de la SNCF avec ses grèves chroniques et sa gestion pitoyable des "usagers". OK, ici, on parlerait d'un train privatisé, mais quand même. Avant de faire de telles propositions, il faut gagner en crédibilité parce qu'à ce niveau là, le char à voiles a pour unique défaut d'être tributaire d'un élement externe (le vent) alors que les TGV ont plus de facteurs internes qui peuvent mettre en doute une arrivée à bon port à heure dite.



D'un autre côté, vu que la puissance des vents augmente de plus en plus, ils arriveront plus vite en char à voile qu'en TGV. Mis à part ça que pouvait-on attendre d'une truffe pareille ? Trêve de plaisanteries, la SNCF n'est pas la panacée mais il reste malgré tout plein d'alternative (bus électrique,...) Citation :D'un autre côté, vu que la puissance des vents augmente de plus en plus, ils arriveront plus vite en char à voile qu'en TGV. Mis à part ça que pouvait-on attendre d'une truffe pareille ? Trêve de plaisanteries, la SNCF n'est pas la panacée mais il reste malgré tout plein d'alternative (bus électrique,...) Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 238 Karma: 265 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Ca me choque aussi que le type soit tellement hors sol qu'il ne comprenne même pas la question.

Cependant il faut arrêter l'hypocrisie. On ne peut pas laisser des taxes très faibles sur le kérosène et les jets privés et ensuite se plaindre que les riches les utilisent.



Le seul moyen d'empecher le réchauffement climatique est qu'une majorité de pays dans le monde transitionne et prennent de vrai décisions. Tant que ce n'est pas le cas pisser dans la douche n'y changera rien.

Et vu le rythme d'accélaration quasi exponentiel du changement climatique et l'état actuel du monde (Des pays préférèrent dépenser des milliards dans des guerres de territoires), je pense qu'il vaut mieux profiter tant qu'on le peut encore.

C'est un pur dilemme du prisonnier. Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 965 Karma: 1036 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 https://twitter.com/bb27000/status/1567068229624897537?s=21&t=oCGJyGWy9A0lHV-v9BSxYQ SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 79 Karma: 104 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0



… “Un char à voile!” marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@Linusme

Le seul moyen d'empecher le réchauffement climatique est qu'une majorité de pays dans le monde transitionne et prennent de vrai décisions. Tant que ce n'est pas le cas pisser dans la douche n'y changera rien.





Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui ne demande pas de loi. De même que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la loi que je ne tue personne ou que je ne jette pas de papier par terre.



Rouler à 100 km/h, manger moins de viande rouge, se passer d'un morceau de plastique livré par amazon, ce n'est pas si petit que ça comme effet et ça n'empêche pas de profiter de la vie tant qu'on peut (comme tu dis). Maintenant, on peut critiquer cette attitude minimaliste en disant que c'est une attitude de looser que de ne pas espérer ou vouloir une rolex. Mais, là, on passe sur un plan plus fondamental concernant l'aspiration humaine au bonheur et à la définition de ce bonheur. Alors ? pilule rouge ou pilule bleue ? Citation :Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui ne demande pas de loi. De même que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la loi que je ne tue personne ou que je ne jette pas de papier par terre.Rouler à 100 km/h, manger moins de viande rouge, se passer d'un morceau de plastique livré par amazon, ce n'est pas si petit que ça comme effet et ça n'empêche pas de profiter de la vie tant qu'on peut (comme tu dis). Maintenant, on peut critiquer cette attitude minimaliste en disant que c'est une attitude de looser que de ne pas espérer ou vouloir une rolex. Mais, là, on passe sur un plan plus fondamental concernant l'aspiration humaine au bonheur et à la définition de ce bonheur. Alors ? pilule rouge ou pilule bleue ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3240 Karma: 10463 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Ca me fatigue cette époque ou tout est polémique. On vivait mieux avant que tout le monde puisse donner leurs avis sur tweeter.

Les cons ont des idées sur tout, ils ont surtout des idées. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 4

@WeWereOnABreak

Ca me fatigue cette époque ou tout est polémique. On vivait mieux avant que tout le monde puisse donner leurs avis sur tweeter.

Les cons ont des idées sur tout, ils ont surtout des idées.



Je vais te dire un secret: Les gens avaient des avis bien avant l'invention de tweeter.

Je vais te donner le remède: Ne lis pas tweeter.

Normalement, tu devrais pouvoir revivre mieux. Enfin, c'est une idée comme une autre. Citation :Je vais te dire un secret: Les gens avaient des avis bien avant l'invention de tweeter.Je vais te donner le remède: Ne lis pas tweeter.Normalement, tu devrais pouvoir revivre mieux. Enfin, c'est une idée comme une autre. timsy Je viens d'arriver Inscrit le: 1/7/2012 Envois: 47 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 6



Juste pour info : Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5560 Karma: 8632 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Apres tout peu importe. Mois tout ce que je sais c est que j ai une furieuse envie de boire une Heineken° en mangeant des chips lay's° tout en pianotant sur mon Smartphone Oppo° le temps que le je de la PS5°se lance. Tout ca dans le Respect° du livreur Just Eat° Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 556 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@marcaflushhh

Citation :

@WeWereOnABreak

Ca me fatigue cette époque ou tout est polémique. On vivait mieux avant que tout le monde puisse donner leurs avis sur tweeter.

Les cons ont des idées sur tout, ils ont surtout des idées.



Je vais te dire un secret: Les gens avaient des avis bien avant l'invention de tweeter.

Je vais te donner le remède: Ne lis pas tweeter.

Normalement, tu devrais pouvoir revivre mieux. Enfin, c'est une idée comme une autre.



Clairement si on allume pas la radio, pas la tv, pas le smartphone le problème est réglé



Dommage qu'il y ai 15 ans je pouvais garder mon smartphone (oui ca existait déjà il y à 15 ans) ma tv et écouter la radio sans soucis ^^ Citation :Clairement si on allume pas la radio, pas la tv, pas le smartphone le problème est régléDommage qu'il y ai 15 ans je pouvais garder mon smartphone (oui ca existait déjà il y à 15 ans) ma tv et écouter la radio sans soucis ^^ WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3240 Karma: 10463 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @marcaflushhh c’est mignon de ta part mais comme tu n’as pas compris mon message je vais éclairer ta lanterne.

En effet tout le monde avaient aussi un avis avant tweeter mais l’avis en question était beaucoup moins visible. Aujourd’hui grâce à tweeter et consoeur un con peu se faire entendre par beaucoup. Et pire on lui donne de l’importance.

Et non je ne regarde pas tweeter mais il a pris une telle importance qu’il arrive a mes yeux jusque sur mon site préféré koreus. Voila ce que je déplore de notre époque.

As tu compris mon propos à présent ou as tu encore un avis à me transmettre ? Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 238 Karma: 265 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @marcaflushhh Je suis d'accord qu'on peut faire tout ça, je n'ai rien contre. Je dis juste que sans efforts coordonnés de tous les pays on ne stoppera pas le réchauffement.

Sinon rien à voir mais le luxe (rollex, sac channel, etc...) c'est pas du tout négatif d'un point de vue écologique, je pense que c'est même plutôt l'inverse. Ce type de produit est beaucoup plus durable pour les même ressources utilisées à la fabrication. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1351 Karma: 1733 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 Quand je vois des grands magasins faire imprimer en couleur des prospectus. Qu'ils sont envoyés dans les boîtes aux lettres. Que des gens prennent ces prospectus et les jettent directement à la poubelle et que la seule solution semble être un autocollant je me dis qu'on n'y arrivera jamais.



Solution : le refus des prospectus devrait être par défaut avec une acceptation active remise en question au moins tous les ans. Qu'est-ce que vous souhaitez recevoir ? Quelle fréquence ? Etc.



Le fait qu'il y a des gens payés a priori pour l'écologie qui n'ont pas pensé à ça (ou pas réussi à le mettre en place) suffit pour me dire que c'est mort. Faudra s'adapter ou mourir, mais pas compter sur les autres en tout cas pas sur le gouvernement ça c'est sûr. Mais ça on le savait déjà. Jon_Doe Je viens d'arriver Inscrit le: 9/11/2020 Envois: 9 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 6 Mais enfin vous ne voulez quand même pas que le riche voyage avec les pauvres ? C'est ridicule. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2 WeWereOnABreak J'ai compris que je vais garder mon avis car tu commences à lui donner trop d'importance. (no stress, hein ! c'est pour le bon mot) J'ai compris que je vais garder mon avis car tu commences à lui donner trop d'importance.(no stress, hein ! c'est pour le bon mot) marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Linusme Oh mais, en écrivant le mot "rollex", je ne pensais pas spécialement au luxe. Je le voyais plutôt comme emblématique du but dans la vie du consumériste ("si tu n'as pas ta rollex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie", de je ne sais plus qui). Bien sûr qu'il faut se faire plaisir, on travaille pour cela mais il faut qu'on puisse se fixer une limite raisonnable et pour finir rêver d'avoir une rollex est tout aussi bien que d'en avoir une surtout si on a déjà une montre (d'où la question pilule rouge ou pilule bleue). Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 5021 Karma: 4742 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 3

@WeWereOnABreak

@marcaflushhh c’est mignon de ta part mais comme tu n’as pas compris mon message je vais éclairer ta lanterne.

En effet tout le monde avaient aussi un avis avant tweeter mais l’avis en question était beaucoup moins visible. Aujourd’hui grâce à tweeter et consoeur un con peu se faire entendre par beaucoup. Et pire on lui donne de l’importance.

Et non je ne regarde pas tweeter mais il a pris une telle importance qu’il arrive a mes yeux jusque sur mon site préféré koreus. Voila ce que je déplore de notre époque.

As tu compris mon propos à présent ou as tu encore un avis à me transmettre ?

c'est marrant quand même car sur Koreus, ton site préféré, l'espace commentaire a toujours été un endroit où il y eu une tendance à polémiquer pour tout et n'importe quoi, et vu ton nombre de commentaire, tu y as forcément fortement contribué.

Tu comprends l'ironie de la chose ou tu comptes encore polémiquer encore en commentaire ? Citation :c'est marrant quand même car sur Koreus, ton site préféré, l'espace commentaire a toujours été un endroit où il y eu une tendance à polémiquer pour tout et n'importe quoi, et vu ton nombre de commentaire, tu y as forcément fortement contribué.Tu comprends l'ironie de la chose ou tu comptes encore polémiquer encore en commentaire ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8596 Karma: 3671 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 C'est leur retiré la cerise sur le gâteaux ça, le mec se déplace comme un bourge avec ses gars , il ne lâchera pas se morceaux la . payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 461 Karma: 332 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 ok c'est affligeant comme réponse..

Mais sérieux ! 80.000 supporters qui se déplacent pour un match à des centaines de km, beaucoup en voitures perso ! les goodies vendues une blinde fabriquées à des milliers de km, les millions dépensés pour avoir un gazon comme un green, les tonnes de déchets, les centaines de flics déplacés pour tenter de faire régner l'ordre au milieu de...,

un vol de jet au milieu de tout ça , ça représente quoi ? Vincent83 Je viens d'arriver Inscrit le: 23/5/2016 Envois: 50 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Edit Koreus : insulte marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2

@payelatienne

ok c'est affligeant comme réponse..

Mais sérieux ! 80.000 supporters qui se déplacent pour un match à des centaines de km, beaucoup en voitures perso ! les goodies vendues une blinde fabriquées à des milliers de km, les millions dépensés pour avoir un gazon comme un green, les tonnes de déchets, les centaines de flics déplacés pour tenter de faire régner l'ordre au milieu de...,

un vol de jet au milieu de tout ça , ça représente quoi ?



Yes yes... c'est exactement le coeur du moteur et également le coeur du frein à évoluer autrement. Cela rejoint le sempiternel argument du 'c'est les gros qui polluent'. Si les gros sont gros, c'est parce qu'on les nourrit. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a une décharge à ciel ouvert que ça justifie le fait de jeter un papier par terre en ville. En outre, ton raisonnement reste valable pour le cinéma, les concerts, ... Tout !



Comment s'en sortir ? Et c'est là que les avis divergnet. A mon humble avis (qui évolue continument grâce aux polémiques stériles d'internet), comme on ne va pas vivre comme des moines ou comme charles ingals (à moins que la guerre nous y oblige), chaque geste compte.

Il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas réduire (loisir ou travail). Il ne faut pas en rire comme un Mbapé ni trop se battre la coulpe mais, en être conscient et essayer de voir comment faire mieux.

Il y a des choses dont on peut se passer et il faut se payer le luxe de s'en passer.

Pour gérer la frustration: rêver, être idéaliste, être fataliste, la drogue ou se relier à la matrice. Citation :Yes yes... c'est exactement le coeur du moteur et également le coeur du frein à évoluer autrement. Cela rejoint le sempiternel argument du 'c'est les gros qui polluent'. Si les gros sont gros, c'est parce qu'on les nourrit. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a une décharge à ciel ouvert que ça justifie le fait de jeter un papier par terre en ville. En outre, ton raisonnement reste valable pour le cinéma, les concerts, ... Tout !Comment s'en sortir ? Et c'est là que les avis divergnet. A mon humble avis (qui évolue continument grâce aux polémiques stériles d'internet), comme on ne va pas vivre comme des moines ou comme charles ingals (à moins que la guerre nous y oblige), chaque geste compte.Il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas réduire (loisir ou travail). Il ne faut pas en rire comme un Mbapé ni trop se battre la coulpe mais, en être conscient et essayer de voir comment faire mieux.Il y a des choses dont on peut se passer et il faut se payer le luxe de s'en passer.Pour gérer la frustration: rêver, être idéaliste, être fataliste, la drogue ou se relier à la matrice. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1085 Karma: 926 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 3

@Linusme

@marcaflushhh Je suis d'accord qu'on peut faire tout ça, je n'ai rien contre. Je dis juste que sans efforts coordonnés de tous les pays on ne stoppera pas le réchauffement.

Sinon rien à voir mais le luxe (rollex, sac channel, etc...) c'est pas du tout négatif d'un point de vue écologique, je pense que c'est même plutôt l'inverse. Ce type de produit est beaucoup plus durable pour les même ressources utilisées à la fabrication.



Plus durable ? J'ai une ceinture Burberry à 300 euros qui a duré moins longtemps qu'une ceinture achetée à Leclerc 20 euros. La marque n'est pas toujours signe de qualité. Citation :Plus durable ? J'ai une ceinture Burberry à 300 euros qui a duré moins longtemps qu'une ceinture achetée à Leclerc 20 euros. La marque n'est pas toujours signe de qualité. Stolas Je m'installe Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 156 Karma: 130 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Voyons, tout le monde sait que le vrai pollueur, c'est le smicard qui roule en 106. C'est d'ailleurs pour ça que les manants ne sont plus les bienvenus en centre-ville...



En France, si tu es riche, tu peux polluer autant que tu veux! Le reste, c'est des problèmes de pauvre... stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1080 Karma: 1048 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Je n'aime pas du tout la réponse de prétentieux qu'il donne. Et Mbappé qui se marre n'est pas mieux à mes yeux !

La question est légitime et l'éco-responsabilité est d'autant plus importante que l'équipe n'a visiblement pas de gros soucis de budgets !

Si il s'était juste posé la question, il aurait pu répondre correctement avec les vraies raisons/contraintes qui lui imposent ce choix et même possiblement le justifier légitimement mais à la place il lui répond juste qu'il en a rien à battre et se fout de sa g... ! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1080 Karma: 1048 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @payelatienne Il y a encore seulement 40 ans, la majorité des gens ne pensaient pas possible de modifier le climat de notre planète, vu sa taille et l'insignifiance de nos rejets. Vu individuellement, je ne pollue pas, ou presque pas, je prends ma voiture mais bon, vu le nombre.. c'est pas la mienne qui pollue. Je jette mes ordures, mais je fais attention alors c'est pas moi le problème... J'invite mes potes à faire la fête mais on boit pas trop, on est respectueux... Et malheureusement quand tout le monde, soit près de 8 milliards d'humains font comme toi, on va dans le mur ! Alors on fait quoi ? On interdit tout à tout le monde ? On permet juste aux plus riches ? On met en place des lois restrictives pour tout ? Perso je préfèrerais que chacun fasse attention et du mieux qu'il peut pour éviter au maximum de devoir interdire, limiter, restreindre,... aller aux matches de foot avec les potes en train/bus, ne pas faire les grands événements sportifs au milieu d'un désert, consommer local, ... vivaberthaga Je masterise ! Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 2451 Karma: 2598 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @stero J'irais même jusqu'à croire que la polémique n'aurait pas enflé autant s'il s'était juste défaussé en éludant la question en disant que ce genre de décision n'est pas de son ressort. Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 238 Karma: 265 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 @EndymionRaul En moyenne si quand même. Et surtout ça a une valeur de seconde main. Un contre exemple unique personnel ce n'est pas un argument. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3240 Karma: 10463 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Surzurois sauf erreur de ma part les commentaires sur koreus n’ont pas été la résultante d’une polémique nationale. L’avantage de ce site c’est que l’on peu discuter entre nous, comme on pourrait le faire en famille. Mais bon si tu veux comparer tweeter à koreus, je connais un hamster qui va attendre avec impatience l’appel d’Elon Musk.



@marcaflushhh Je suis heureux d’avoir pu t’éclairer. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 260 Karma: 322 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Je pense que les gens ne comprennent décidément pas ce qu'est le second degré...



On voit bien que Kylian Mbappé se marre au moment où il voit le sourire ironique de Christophe Galtier. Regardez bien à 0'29.



Pourquoi ce fou rire ? Tout simplement parce qu'ils en avaient parlé avant, savaient qu'on les interrogerait sur ce sujet (heu... au fait, c'est un entraîneur et un joueur, pas des gestionnaires, vous êtes au courant ?) et Galtier avait préparé un petit sketch sur les chars à voile.



Un second degré pris au premier. Vive la France de 2022 ! Ils vont être obligés de s'excuser, de se justifier, d'argumenter... La France de Jean Yanne et de Romain Bouteille me manque beaucoup. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 497 Karma: 257 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@Nefro

Citation :

@Uatuu

On peut légitimement s'offusquer de cette réponse... à la hauteur du niveau de footballeurs, mais si on est honnête intellectuellement, on peut aussi se "marrer" de cette contre-proposition de la SNCF avec ses grèves chroniques et sa gestion pitoyable des "usagers". OK, ici, on parlerait d'un train privatisé, mais quand même. Avant de faire de telles propositions, il faut gagner en crédibilité parce qu'à ce niveau là, le char à voiles a pour unique défaut d'être tributaire d'un élement externe (le vent) alors que les TGV ont plus de facteurs internes qui peuvent mettre en doute une arrivée à bon port à heure dite.



Je suis sûr qu'ils se feraient un plaisir d'organiser proprement un train VIP, ce serait positif pour tout le monde, tant pour la SNCF que pour les footballeurs qui enfin auraient une image plus "normale" et vertueuse...



Et c'est là ou j'ai un gros doute... parce qu'on est en France:

1) Les trains VIP Foot arrivent en retard ou ne partent pas => Démonstration que la SNCF est un ramassis d'incapables.

2) Les trains VIP Foot arrivent à l'heure sans souci => Démonstration que la SNCF fait désormais dans le clientélisme.



La L1 prend des "coups médiatiques" en prenant l'avion, mais en prenant le train, ils en prendront aussi...et pas forcément moins "violents".



Le problème ce n'est pas qu'il faut une alternative à l'avion (il en faut), le problème c'est la crédibilité de l'alternative. Heureusement, les trains arrivent le plus souvent relativement à l'heure, mais négliger le manque de crédibilité de la SNCF (il suffit de voir ce qui se passe au niveau du ferroutage) est une une follie.

Le PSG est sans doute "trop prudent" dans sa gestion du changement, mais c'est sans doute pour compenser certaines autorités qui elles n'ont "aucune prudence" en imposant le changement avant la mise en place de l'alternative. Citation :Et c'est là ou j'ai un gros doute... parce qu'on est en France:1) Les trains VIP Foot arrivent en retard ou ne partent pas => Démonstration que la SNCF est un ramassis d'incapables.2) Les trains VIP Foot arrivent à l'heure sans souci => Démonstration que la SNCF fait désormais dans le clientélisme.La L1 prend des "coups médiatiques" en prenant l'avion, mais en prenant le train, ils en prendront aussi...et pas forcément moins "violents".Le problème ce n'est pas qu'il faut une alternative à l'avion (il en faut), le problème c'est la crédibilité de l'alternative. Heureusement, les trains arrivent le plus souvent relativement à l'heure, mais négliger le manque de crédibilité de la SNCF (il suffit de voir ce qui se passe au niveau du ferroutage) est une une follie.Le PSG est sans doute "trop prudent" dans sa gestion du changement, mais c'est sans doute pour compenser certaines autorités qui elles n'ont "aucune prudence" en imposant le changement avant la mise en place de l'alternative. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 497 Karma: 257 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2

@timsy

Juste pour info :







Merci d'apporter cette info qui permet de lutter contre ce manichéisme à 2 balles.



Si les transporteurs routiers ont du mal à faire confiance à la SNCF depuis des décennies, ce n'est pas "anormal" que d'autres acteurs économiques aient des inquiétudes sur la gestion de leur besoin spécifique.



Je vois déjà le conducteur de train qui chiera une pendule parce que les joueurs auront refusé de faire un selfie avec lui ou l'autre qui ne voudra pas rouler de nuit sans une prime "Mbappé". Je suis certainement caricatural, mais la SNCF nous a habitué depuis trop longtemps à la caricature corporatiste. Citation :Merci d'apporter cette info qui permet de lutter contre ce manichéisme à 2 balles.Si les transporteurs routiers ont du mal à faire confiance à la SNCF depuis des décennies, ce n'est pas "anormal" que d'autres acteurs économiques aient des inquiétudes sur la gestion de leur besoin spécifique.Je vois déjà le conducteur de train qui chiera une pendule parce que les joueurs auront refusé de faire un selfie avec lui ou l'autre qui ne voudra pas rouler de nuit sans une prime "Mbappé". Je suis certainement caricatural, mais la SNCF nous a habitué depuis trop longtemps à la caricature corporatiste. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 497 Karma: 257 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1

@FanfanLaTulipe

Je pense que les gens ne comprennent décidément pas ce qu'est le second degré...



On voit bien que Kylian Mbappé se marre au moment où il voit le sourire ironique de Christophe Galtier. Regardez bien à 0'29.



Pourquoi ce fou rire ? Tout simplement parce qu'ils en avaient parlé avant, savaient qu'on les interrogerait sur ce sujet (heu... au fait, c'est un entraîneur et un joueur, pas des gestionnaires, vous êtes au courant ?) et Galtier avait préparé un petit sketch sur les chars à voile.



Un second degré pris au premier. Vive la France de 2022 ! Ils vont être obligés de s'excuser, de se justifier, d'argumenter... La France de Jean Yanne et de Romain Bouteille me manque beaucoup.



Trop de personnes se prennent pour Greta Thunberg... le souci c'est qu'elles ont retenu plus l'autisme insensible à l'humour que la véritable conscience écologique. Citation :Trop de personnes se prennent pour Greta Thunberg... le souci c'est qu'elles ont retenu plus l'autisme insensible à l'humour que la véritable conscience écologique. MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2810 Karma: 1653 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 5 @FanfanLaTulipe



Ce n'est pas du second degrés mais du sarcasme (le second degrés, c'est juste de sous-entendre l'inverse de ce que l'on pense vraiment. Le sarcasme c'une moquerie tournant en dérision une situation)



Or le sarcasme est délibérément provocateur et malveillant. Ici, le message c'est clairement "Vous avez vraiment cru qu'on va prendre un moyen de transport aussi nul que le train comme n'importe quel quidam". En balançant cette phrase, ils savaient très bien qu'ils allaient devoir "s'excuser, se justifier et argumenter" puisqu'ils savaient qu'ils étaient provocateurs, donc pas besoin de les plaindre les pauvres chouchous.



("pauvre chouchou" aussi c'est un sarcasme) stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1080 Karma: 1048 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 vivaberthaga Citation : J'irais même jusqu'à croire que la polémique n'aurait pas enflé autant s'il s'était juste défaussé en éludant la question en disant que ce genre de décision n'est pas de son ressort.



Exactement ! Il aurait pu faire différemment mais là au niveau com c'est nul ! Citation :Exactement ! Il aurait pu faire différemment mais là au niveau com c'est nul ! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2

@Uatuu

Citation :

@FanfanLaTulipe

Je pense que les gens ne comprennent décidément pas ce qu'est le second degré...



On voit bien que Kylian Mbappé se marre au moment où il voit le sourire ironique de Christophe Galtier. Regardez bien à 0'29.



Pourquoi ce fou rire ? Tout simplement parce qu'ils en avaient parlé avant, savaient qu'on les interrogerait sur ce sujet (heu... au fait, c'est un entraîneur et un joueur, pas des gestionnaires, vous êtes au courant ?) et Galtier avait préparé un petit sketch sur les chars à voile.



Un second degré pris au premier. Vive la France de 2022 ! Ils vont être obligés de s'excuser, de se justifier, d'argumenter... La France de Jean Yanne et de Romain Bouteille me manque beaucoup.



Trop de personnes se prennent pour Greta Thunberg... le souci c'est qu'elles ont retenu plus l'autisme insensible à l'humour que la véritable conscience écologique.



Tout à fait d'accord. Ce sketch vient de détrôner leur grand classique du rire "on va gagner la champion's league". Et pourtant, ils en avaient mis un paquet de second degré là-dedans. Mais ils n'arrivent quand même pas à la cheville de votre président sur "il suffit de traverser la rue pour trouver un travail".



On aurait pu croire au second degré si ils avaient répondu avec des arguments après. C'est quand même une conférence de presse.



C'est vraiment de la défense de cours de récré "Je l'ai pas traité, m'sieur. C'était pour rire". Citation :Tout à fait d'accord. Ce sketch vient de détrôner leur grand classique du rire "on va gagner la champion's league". Et pourtant, ils en avaient mis un paquet de second degré là-dedans. Mais ils n'arrivent quand même pas à la cheville de votre président sur "il suffit de traverser la rue pour trouver un travail".On aurait pu croire au second degré si ils avaient répondu avec des arguments après. C'est quand même une conférence de presse.C'est vraiment de la défense de cours de récré "Je l'ai pas traité, m'sieur. C'était pour rire". jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 265 Karma: 123 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Mbappé se marre parce qu'il n'a surtout rien compris à la question. Ce n'est pas un reproche, il faut dire que la question est bizarrement tourné mais j'avouerais que le ricanement parait quand même être sournois. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 265 Karma: 123 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Trucmachinchose le gouvernement est responsable de la plupart des questions autour du changement climatique et nous a transférer le débat dans la figure afin de ne plus s'en occuper. J'avoue que les responsables mondiaux doivent bien se marrer en voyant que la plupart de nos sacrifices sont à l'échelle du minime face aux problémes à venir et ne vont strictement rien changer. C'est plutôt tout ce qui se passe en coulisse le problème, les grosses industries, la société de consommation, nos moyens de transport … tu ne peux pas demander aux gens de faire des efforts quand au dessus ils font tout afin de nous inciter aux contraires. Tu prend la consommation à outrance par exemple, avec tout le marketing et toute la manipulation qui nous pousse à consommer, forcément, l'utilisateur est dépassé. Donc ce n'est pas à nous de subir ce débat. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 265 Karma: 123 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2 @marcaflushhh à la seule différence qu'avant les gens n'étaient pas AUTANT influencés car il vivait à leur échelle. A vrai dire, il tirait leur morale de tout ce qui se passait autour d'eux et non par l'intermédiaire du petit écran.

Tu prend la célèbre vidéo de l'ina ou tu vois un débat autour de l'immigration (déjà) dans un troquet dans les années 60 : autant de personnes que d'avis différent car il y avait de la nuance.

Là tout le monde à le même avis, celui dicté dans les médias, il n'y a plus de nuance du tout et ca change tout le fond de la pensée donc notre manière de percevoir, notre discernement ... en gros notre conscience.

Notre conscience disparaitra bien avant l'humanité, c'est ca qu'il faut voir.

C'est triste. Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2600 Karma: 7860 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1





Décès, rackets et trahisons familiales : les histoires sombres du foot



Je ne m’intéresse pas du tout au foot*, je ne connais pas ce youtubeur, le sujet est en partie casse gueule mais si vous avez des avis (intéressants et/ou constructifs)…



*Un ordre d’idée : montrez-moi une photo de n’importe quel joueur de l’équipe de France actuelle, je ne saurais le reconnaître ! ^^ Je profite du thème et de l’intérêt qu’il suscite pour partager cette vidéo :Décès, rackets et trahisons familiales : les histoires sombres du footJe ne m’intéresse pas du tout au foot*, je ne connais pas ce youtubeur, le sujet est en partie casse gueule mais si vous avez des avis (intéressants et/ou constructifs)… Stolas Je m'installe Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 156 Karma: 130 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Puisqu'on est dans l'ironie, le PSG peut toujours prendre le train et faire appel à un marabout pour arriver à l'heure...



Onze trous d'balle qui polluent comme un millier de Français mais ils sont riches donc ils font ce qu'ils veulent... Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 497 Karma: 257 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@jay780101

@Trucmachinchose le gouvernement est responsable de la plupart des questions autour du changement climatique et nous a transférer le débat dans la figure afin de ne plus s'en occuper. J'avoue que les responsables mondiaux doivent bien se marrer en voyant que la plupart de nos sacrifices sont à l'échelle du minime face aux problémes à venir et ne vont strictement rien changer. C'est plutôt tout ce qui se passe en coulisse le problème, les grosses industries, la société de consommation, nos moyens de transport … tu ne peux pas demander aux gens de faire des efforts quand au dessus ils font tout afin de nous inciter aux contraires. Tu prend la consommation à outrance par exemple, avec tout le marketing et toute la manipulation qui nous pousse à consommer, forcément, l'utilisateur est dépassé. Donc ce n'est pas à nous de subir ce débat.



Avec ce raisonnement, la seule solution c'est une dictature "verte" (pas islamiste, mais écologiste vu qu'on confond parfois les 2) puisque les individus sont juste des crétins incapables de résister aux sirènes du marketing et donc de savoir ce qui est bien pour la planète.

Je suis pas sûr de préférer cette solution à crever la gueule ouverte à cause de la surconsommation. Citation :Avec ce raisonnement, la seule solution c'est une dictature "verte" (pas islamiste, mais écologiste vu qu'on confond parfois les 2) puisque les individus sont juste des crétins incapables de résister aux sirènes du marketing et donc de savoir ce qui est bien pour la planète.Je suis pas sûr de préférer cette solution à crever la gueule ouverte à cause de la surconsommation. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 265 Karma: 123 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Uatuu non justement c'est en mettant en place des alternatives qui nous eviteront de subir les interdictions ecologiques morales et bientot legislatives que le gouvernement prendra ses responsabilités. Pour le moment c'est en te disant de pisser dans la douche et en te culpabilisant de ne pas le faire qu'il se dedouane. TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 27 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@camaronalex

Question intelligente

Réponse conne



La reponse est "conne" si on ne prends pas le temps d'essayer de comprendre son message.



Si tu es si preocupé que ca par la planete au point de demander de prendre le train au lieu d'un jet a des gars qui vont aller jouer au foot dans un desert a l'autre bout de la pavec des stades climatises a fond en pleine crise energetique alors demande toi quel est le cout en energie de ton post et visionage de Koreus.... Et la, soudainement, c'est la question qui deviendrait "conne". Citation :La reponse est "conne" si on ne prends pas le temps d'essayer de comprendre son message.Si tu es si preocupé que ca par la planete au point de demander de prendre le train au lieu d'un jet a des gars qui vont aller jouer au foot dans un desert a l'autre bout de la pavec des stades climatises a fond en pleine crise energetique alors demande toi quel est le cout en energie de ton post et visionage de Koreus.... Et la, soudainement, c'est la question qui deviendrait "conne". n666eo Dalmatiens Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 101 Karma: 159 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1



Juste une petite précision, pas 100% dans le sujet, mais un peu quand même (et surtout d'actualité) :

S'en prendre aux "jets privés" (la machine) est une erreur (taxe kérosène, taxe atterrissage, etc...). Il faut cibler l'usage : vols privés non nécessaires.

Parce que ces vols privés non nécessaires ne représentent qu'une toute petite minorité de l'usage d'un jet privé, qui représente lui-même qu'une fraction dérisoire du traffic aérien global (je me fais volontairement provocateur, mais les vacanciers qui partent en Grèce l'été avec des billets à 10€ polluent bien plus au km parcouru qu'une équipe de foot dans un jet privé...), lui même responsable d'une toute petite fraction du transport global...

Les jets privés servent beaucoup à transporter des malades / organes / chirurgiens (il y a des compagnies aériennes utilisant des jets privés entièrement dédiés à cet usage en France), des ingénieurs pour des besoin urgents, etc, etc, etc...



Ce serait dommage qu'un membre de votre famille meurt à l'hôpital parce que l'organe salvateur tant attendu a voyagé en TGV, qui a prit 3h de retard...



Donc oui, l'usage purement privé et non nécessaire doit être dissuadé, mais c'est loin d'être l'usage principal de ces avions. Bonjour à tous !Juste une petite précision, pas 100% dans le sujet, mais un peu quand même (et surtout d'actualité) :S'en prendre aux "jets privés" (la machine) est une erreur (taxe kérosène, taxe atterrissage, etc...). Il faut cibler l'usage : vols privés non nécessaires.Parce que ces vols privés non nécessaires ne représentent qu'une toute petite minorité de l'usage d'un jet privé, qui représente lui-même qu'une fraction dérisoire du traffic aérien global (je me fais volontairement provocateur, mais les vacanciers qui partent en Grèce l'été avec des billets à 10€ polluent bien plus au km parcouru qu'une équipe de foot dans un jet privé...), lui même responsable d'une toute petite fraction du transport global...Les jets privés servent beaucoup à transporter des malades / organes / chirurgiens (il y a des compagnies aériennes utilisant des jets privés entièrement dédiés à cet usage en France), des ingénieurs pour des besoin urgents, etc, etc, etc...Ce serait dommage qu'un membre de votre famille meurt à l'hôpital parce que l'organe salvateur tant attendu a voyagé en TGV, qui a prit 3h de retard...Donc oui, l'usage purement privé et non nécessaire doit être dissuadé, mais c'est loin d'être l'usage principal de ces avions. Stolas Je m'installe Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 156 Karma: 130 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 @n666eo Pas de panique, rien ne sera jamais fait contre les jets privés car cela concerne quelques élites et ultra riches (dont beaucoup de nos élus et politiques). C'est bien plus facile de taper sur les pauvres, même s'il sont plus nombreux! Il suffit de voir le scandale et l'usine à gaz que sont les ZFE. Une petite citadine ancienne est "personna non grata" mais un SUV de 2 tonnes sera accueilli avec des pétales de rose... Ou comment dégager les pauvres ni vu ni connu!



Dans la même série, tu peux arroser un green de golf en pleine sécheresse mais pas ton jardin. Devine qui joue au golf? n666eo Dalmatiens Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 101 Karma: 159 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 2

@Stolas

Dans la même série, tu peux arroser un green de golf en pleine sécheresse mais pas ton jardin. Devine qui joue au golf?



Un peu alambiqué comme raisonnement. Le golf est un "commerce", avec un propriétaire qui vit de ses revenus. Si la pelouse meurt, il met la clé sous la porte et ses employés au chômage. Ce n'est pas le cas d'un jardin privé. Il faut rester raisonnable sur la parano. Citation :Un peu alambiqué comme raisonnement. Le golf est un "commerce", avec un propriétaire qui vit de ses revenus. Si la pelouse meurt, il met la clé sous la porte et ses employés au chômage. Ce n'est pas le cas d'un jardin privé. Il faut rester raisonnable sur la parano. membre06 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2022 Envois: 56 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1

@Trucmachinchose

C'est à ce genre de "détail" qu'on se rend compte que l'immensité des gens ne pigent pas qu'on parle de millions , de milliards de morts à venir, de la disparition de la quasi totalité des espèces, etc etc ... Ils sont en train de s'effondrer de rire de leur connerie qui tue en ce moment même des milliers de personnes en afrique, au pakistan et ailleurs...





c'est certain que dans 500 ans les gens regarderont cette vidéo en se disant qu'on était vraiment trop con et qu'on a fait exprès de détruire la planète Citation :c'est certain que dans 500 ans les gens regarderont cette vidéo en se disant qu'on était vraiment trop con et qu'on a fait exprès de détruire la planète shirkyy Je m'installe Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 108 Karma: 171 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

« Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité »

Est-ce que c'est une question que vous vous posez ?



- Heu ben non nous on fait foutball hein !

- Bonjour, Paul Larrouturou LCI, question extra-sportive, mais qui est sportive puisque Alain Krakovitch, responsable de TGV avait tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé.« Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilitéEst-ce que c'est une question que vous vous posez ?- Heu ben non nous on fait foutball hein ! Stolas Je m'installe Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 156 Karma: 130 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 @n666eo Alors on maintient sous "respirateur artificielle" une activité qui concerne vraiment une minorité de personne et qui est plutôt dommageable niveau environnement? Dans les été à venir, s'il n'y a plus d'eau potable dans les canalisations, on fait quoi? On réquisitionne des camions citerne pour les greens de golf juste parce "qu'ils ont des salariés"? Même raisonnement pour les stations de ski où la neige se fait rare...



C'est marrant, on se pose moins de question quand une usine délocalise... n666eo Dalmatiens Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 101 Karma: 159 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Stolas Je dis simplement qu'on ne peut pas imposer une règle temporaire qui prive des gens de leur gagne-pain définitivement . Ca prend un peu de temps. Donc pour une mesure temporaire l'été, il est évident qu'ils ne peuvent priver les golfs d'arrosage.

Ca n'a rien à voir avec le fait que les riches jouent au golf.



Le fait que les riches aient des privilèges pas toujours justifiés n'est pas mis en doute. Il ne faut juste pas voir le mal partout, et garder un peu de recul.

Si un jour on te prive définitivement d'arroser ton jardin, je suis à peu près sûr que les golfs ne tarderont pas à suivre...



P.S. : les piscines sont un contre-exemple à cette parano : les piscines privées (riches) n'ont pas le droit de refaire les niveaux, ce qui peut flinguer les pompes si on les laisse tourner, ou faire tourner très rapidement l'eau si on arrête le pompage. Par contre les piscines municipales elles sont exemptées. C'est les riches qui vont à la piscine municipale ? Stolas Je m'installe Inscrit le: 15/9/2021 Envois: 156 Karma: 130 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 P.S. : les piscines sont un contre-exemple à cette parano : les piscines privées (riches) n'ont pas le droit de refaire les niveaux, ce qui peut flinguer les pompes si on les laisse tourner, ou faire tourner très rapidement l'eau si on arrête le pompage. Par contre les piscines municipales elles sont exemptées. C'est les riches qui vont à la piscine municipale ?



Tu crois réellement que c'est respecté ça? Le riche il va remplir sa piscine et payer l'amende, point barre! C'est quoi le montant de l'amende? 1500€? Quand tu es riche, c'est la monnaie du pain...



(Et encore, même pas sûr qu'il paye l'amende! On est en France, il y a des lois mais elles ne sont pas toujours appliquées...) Citation :Tu crois réellement que c'est respecté ça? Le riche il va remplir sa piscine et payer l'amende, point barre! C'est quoi le montant de l'amende? 1500€? Quand tu es riche, c'est la monnaie du pain...(Et encore, même pas sûr qu'il paye l'amende! On est en France, il y a des lois mais elles ne sont pas toujours appliquées...) n666eo Dalmatiens Inscrit le: 15/10/2018 Envois: 101 Karma: 159 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @Stolas On est hors sujet, vous cherchez juste à avoir raison. La question initiale était de savoir si les golfs avaient le droit d'arroser parce que ce sont les riches qui jouent au golf, alors que ça se justifie autrement.

Et on voit que les décisions d'économies d'eau ne sont pas faites pour faire plaisir aux riches (cas des piscines).



Que les gens respectent la loi ou non est un autre sujet. FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 260 Karma: 322 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 marcaflushhh



Citation :

On aurait pu croire au second degré si ils avaient répondu avec des arguments après. C'est quand même une conférence de presse.





C'était une conférence de presse sportive pas une conférence de presse politique.



Dans ce cas là, autant demander à Ribéry de nous faire un topo sur la situation géo-politique et stratégique en Allemagne ! Citation :C'était une conférence de presse sportive pas une conférence de presse politique.Dans ce cas là, autant demander à Ribéry de nous faire un topo sur la situation géo-politique et stratégique en Allemagne ! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1002 Karma: 1341 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 "après moi le déluge "



Très à la mode en ce moment poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3558 Karma: 1099 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Hahaha avec les retards de trains (et les grèves en périodes de fêtes), attendez vous à de nombreux matchs décalés avec à la clé des dizaines de milliers de supporters à déplacer plusieurs fois. payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 461 Karma: 332 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 stero Mais je suis bien d'accord avec toi. Sauf que si on impose rien, cela n'avancera malheureusement pas. Le foot je m'en tamponne moi, mais je respecte ceux qui aime. Mais si on reste sur ce sujet, a-t-on besoin d'une coupe du monde dans des stades réfrigérés parce qu'il fait 50°C ? a - ton même besoin d'un ligue 1 en fait ? Franchement on pourrait faire que des ptits matchs locaux sans grande equipe

Quand je vois qu'ils dépêchent 5000 policier pour une rencontre à venir du psg.... et que soit disant on n'a pas 1000 balles pour payer un instit de plus.. Mais je suis bien d'accord avec toi. Sauf que si on impose rien, cela n'avancera malheureusement pas. Le foot je m'en tamponne moi, mais je respecte ceux qui aime. Mais si on reste sur ce sujet, a-t-on besoin d'une coupe du monde dans des stades réfrigérés parce qu'il fait 50°C ? a - ton même besoin d'un ligue 1 en fait ? Franchement on pourrait faire que des ptits matchs locaux sans grande equipeQuand je vois qu'ils dépêchent 5000 policier pour une rencontre à venir du psg.... et que soit disant on n'a pas 1000 balles pour payer un instit de plus.. tricksyer Je m'installe Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 209 Karma: 281 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 perdons pas de vue que le mec il "manage" des jeunes de 25 piges avec un melon énorme, qui roule dans des caisses a 1 million d'euro.... Le PSG c'est un regroupement de joueurs censés etre les meilleurs du monde (le plus gros salaire foot de la planete est dans cette équipe) leurs pieds touchent plus le sol.

M'Bappé il a négocié un contrat qui dit clairement qu'il est le boss (droit a l'image, droit d'intervenir dans les décisions du club...).

Vous pensez sérieusement que Galtier a l'autorité pour dire a ces jeunes divas : bon les gars, préparez vos valises cabines on doit etre a Gare de Lyon a 10h15 pour prendre le TGV ?



M'bappé il ne veut pas de pub sur le pari sportif ou coca car c'est contraire a ses valeurs, mais polluer ca, ca passe. Si apres ca certains pensent encore qu'il est sincère et que c'est pas uniquement de la posture pour travailler son image.... Paklop Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2017 Envois: 12 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Quelle réponse stupide. Je ne connaissais pas ce monsieur mais c'est déplorable d'avoir ce genre de communication de la part d'un entraîneur, il n'en ressort vraiment pas grandi LeMat Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 907 Karma: 412 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 En quoi le moyen de transport choisi par le PSG pour son équipe concerne monsieur tout le monde? S’ils veulent prendre un jet ça les regarde.

Ça n’est pas plus polluant qu’un bus.



Plus ça va plus ce pays ressemble à une république soviétique. Nos soviets ne sont plus rouges ils sont verts. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Je suis triste de voir les forumeurs ne pas prendre en compte tout l humour de Galtier sur cette réponse.



Alors faisons comme eux et parlons de cette réponse sans prendre le temps de comprendre l humour fort à propos de la reponse.

Ceci dit, la question du gars de la SNCF était intelligente et de bonne répartie. La question de la ministre des sports nettement moins.



Cets facile de privatiser un tgv, pas de soucis, mais à la gare, imaginons les 11 bonhommes avec leur petite valise sur le quai et tout le staff avec et les tables de massage et le reste... quand on voit les bleus remonter les Champs Elysées, vise le monde...

Pensons ensuite à la sortie et au nombre de taxis nécessaire et le bordel que cela engendrerait dans la ville... et la sécurité, et la fatigue physique aussi par rapport aux autres équipes.

Et puis le timing. Combien de train Nantes paris arrivent vers 2 ou 3 heures du matin une fois le match fini ?



Ce soir j’écoutais France Inter qui parlait de l idée de présenter une idée sur le ton de l humour pour faire passer des vérités. Et l un des invités de répondre par : c’est stupide, parce qu’il faut déjà avoir le sens de l humour pour comprendre que c’est de l’humour. Et cets pas donné à tout le monde. Ensuite aujourd’hui en France dès que tu donnes une réponse qui ne va pas dans le sens du poil, tu te retrouves à essuyer des critiques, voire des attaques... donc non ne pas utiliser le sens de l humour pour des questions sérieuses est la seule chose à adopter.



Et autant la SNCF était sérieuse, drôle, commerciale et accrocheuse dans la remarque faite, autant tout le reste relevait de la stupidité ou de l humour. Et je me suis marré autant que mbappé sur le coup. Et avant de les regarder, on pourrait peut être essayer de laver plus blanc devant nos portes.





Ah oui, j’aime pas le foot mais ça ne m’empêche pas d’y voir une grande cocasserie ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1738 Karma: 3338 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 Vassili44



Ça s'appelle OuiPub et c'est en cours de test dans quelques collectivités.



https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-deuxieme-phase-experimentation-oui-pub Ça s'appelle OuiPub et c'est en cours de test dans quelques collectivités. TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 500 Karma: 505 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

Un petit thread sur le sujet: Vous pensez que c'est impossible de prendre le TGV pour des raisons d'horaires, ou de sécurité ? Vous vous trompez.Un petit thread sur le sujet: https://twitter.com/BB27000/status/1567068229624897537 Jashugan13 Je m'installe Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 142 Karma: 140 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

Pour le coup, la question du char à voile peut se poser Alors je dis pas que c'est une généralité, mais j'ai tapé "TGV inoui Paris Nantes retard" dans google pour voir, j'ai eu ça en première réponse: https://www.capital.fr/economie-politique/un-tgv-paris-nantes-arrive-avec-cinq-heures-de-retard-1439765 Pour le coup, la question du char à voile peut se poser Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 238 Karma: 900 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@membre06

Citation :

@Trucmachinchose

C'est à ce genre de "détail" qu'on se rend compte que l'immensité des gens ne pigent pas qu'on parle de millions , de milliards de morts à venir, de la disparition de la quasi totalité des espèces, etc etc ... Ils sont en train de s'effondrer de rire de leur connerie qui tue en ce moment même des milliers de personnes en afrique, au pakistan et ailleurs...





c'est certain que dans 500 ans les gens regarderont cette vidéo en se disant qu'on était vraiment trop con et qu'on a fait exprès de détruire la planète



Dans 500 ans il n'y aura plus rien à regarder ....

Et sinon, oui en effet, nous détruisons la planète en toute conscience, et si tu en doute, ben, c'est que tu l'es vraiment en effet ... Citation :Dans 500 ans il n'y aura plus rien à regarder ....Et sinon, oui en effet, nous détruisons la planète en toute conscience, et si tu en doute, ben, c'est que tu l'es vraiment en effet ... tomA0 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2018 Envois: 7 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 les Jets privés sont exonérés de taxe carbone ... Le saviez tu ? le transport routier longue distance est aussi exonéré !

Vous trouvez ça normal ? Ceux qui polluent le plus ne payent aucune taxe sur leurs émissions pendant que ceux qui roulent globalement à l'électricité dans des transports publics délaissés par l'Etat payent pour tout le monde (en particulier à Paris...!le PSG tout ça...).



Le déséquilibre est évident, le foutage de gueule aussi. MusicMan Je masterise ! Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 2810 Karma: 1653 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Kratos2077



Ce n'est pas n'importe quelle forme d'humour, c'est du sarcasme, donc une moquerie tournant en dérision une situation. Le sarcasme est délibérément provocateur et malveillant. Ici, le message c'est clairement "Vous avez vraiment cru qu'on va prendre un moyen de transport aussi nul que le train comme n'importe quel quidam". Donc que ce soit de l'humour n'empêche pas de s'offusquer de cette réaction



Citation : Cets facile de privatiser un tgv, pas de soucis, mais à la gare, imaginons les 11 bonhommes avec leur petite valise sur le quai et tout le staff avec et les tables de massage et le reste... quand on voit les bleus remonter les Champs Elysées, vise le monde...



J'imagine très bien la scène... et ?



Les valises seront déjà installé dans leur wagon ainsi que les tables de massages, ils auront qu'à venir en voiture de service (avec les mêmes qu'ils prennent pour se rendre jusqu'à leur jet privé...).



N'essaye pas de chercher des excuses rationnelles en fait, il n'y en a pas. D'ailleurs c'est pour ça que Galtier répond de manière sarcastique : car il n'a aucun argument solide pour refuser le train, donc il n'a pas d'autres choix que de répondre par : "non mais attendez, on est qui nous ? On est pas n'importe quel péquenaud, on est important donc on prend l'avion" Ce n'est pas n'importe quelle forme d'humour, c'est du sarcasme, donc une moquerie tournant en dérision une situation. Le sarcasme est délibérément provocateur et malveillant. Ici, le message c'est clairement "Vous avez vraiment cru qu'on va prendre un moyen de transport aussi nul que le train comme n'importe quel quidam". Donc que ce soit de l'humour n'empêche pas de s'offusquer de cette réactionCitation :J'imagine très bien la scène... et ?Les valises seront déjà installé dans leur wagon ainsi que les tables de massages, ils auront qu'à venir en voiture de service (avec les mêmes qu'ils prennent pour se rendre jusqu'à leur jet privé...).N'essaye pas de chercher des excuses rationnelles en fait, il n'y en a pas. D'ailleurs c'est pour ça que Galtier répond de manière sarcastique : car il n'a aucun argument solide pour refuser le train, donc il n'a pas d'autres choix que de répondre par : "non mais attendez, on est qui nous ? On est pas n'importe quel péquenaud, on est important donc on prend l'avion" Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 @MusicMan je pense que tu es très loin d'imaginer la scène avec cohue probable pour approcher du messi neymar et mbappe. On est loin de quelques obscurs joueurs de Nantes par exemple, ou de Bordeaux. (Je ne serais même pas capable de citer un seul de leurs joueurs). Et du bordel que cela occasionnerait.

Et cela seul a mon avis fouloscopie serait en mesure d aborder une petite estimation... meme moi j en serais bien incapable, au vu des supporters qui attendent déjà derrière les grilles.



Ensuite le sarcasme n a absolument pas de mon point de vue le but que tu fixes "vous pensez que nous sommes comme n'importe quel mec lambda". C'est du sarcasme je te l accorde mais la phrase de galtier est : je me doutais qu'on aborderait ce sujet. Et donc la réponse est : vous avez besoin d une réponse debile a une question débile ? Bah voilà.

Cette question est honteuse. Je la trouve véritablement légitime et intéressante de la part de la sncf mais de la part du journaliste ou de la ministre des sport, elle est d'une stupidité confondante.



Si on trouvait cette solution intelligente et intéressante des tractations auraient été en cours avec la sncf. En as tu entendu parler ? Non. Qu en est il de la position du gouvernement sur l usage d'un jet privé pour amener casteix à voter ? Qu en est il de la position de gouvernement pour amener Édouard Philippe dans le sud de la France ? Curieusement la non plus il y a personne. Le psg lui a amené des fonds pour se permettre de ne pas mettre en péril la sécurité de leur joueur ou le professionnalisme comme dans l heure de début des matchs (bonjour les retards constants des trains ou la seule excuse tient dans le paiement de billet pour un futur voyage).... ce serait le Japon, je ne dis pas.... tellement de paramètres sont gerables quand tu ne fais confiance qu a toi même. Et tellement d incertitude par rapport au reste.

Les voyages en bus seraient selon moi plus jouables que les voyage en train.... mais bonjour la fatigue endurées.



En tout cas pour moi la réponse n a pour but que de montrer la stupidité de la.question.et non une supériorité d'équipe que.tout le monde sait de toute façon indéniable. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1351 Karma: 1733 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@ThomGamer

@Vassili44



Ça s'appelle OuiPub et c'est en cours de test dans quelques collectivités.



https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-deuxieme-phase-experimentation-oui-pub



J'ai envie de dire que ça a pris du temps quand même, mais c'est une super nouvelle en tout cas ! Mais ça a pris du temps quand même. Citation :J'ai envie de dire que ça a pris du temps quand même, mais c'est une super nouvelle en tout cas ! Mais ça a pris du temps quand même. Delight Je m'installe Inscrit le: 9/8/2015 Envois: 104 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 1 marcaflushhh

Citation : Rouler à 100 km/h, manger moins de viande rouge, se passer d'un morceau de plastique livré par amazon, ce n'est pas si petit que ça comme effet et ça n'empêche pas de profiter de la vie tant qu'on peut (comme tu dis). Maintenant, on peut critiquer cette attitude minimaliste en disant que c'est une attitude de looser que de ne pas espérer ou vouloir une rolex. Mais, là, on passe sur un plan plus fondamental concernant l'aspiration humaine au bonheur et à la définition de ce bonheur. Alors ? pilule rouge ou pilule bleue ?



Merci pour ton commentaire et ton ouverture sur ce plan fondamental comme tu l'appelles (et j'aime bien la réf. à Matrix), il n'y aura jamais d'avènement écologique sans une reconsidération profonde des aspirations humaines, de ce qu'est une vie digne d'être vécue. Bercés depuis toujours par l'idée qu'une vie réussie est une vie d'accumulation (prestige social, capacité de domination sur les autres source de 'plaisir'...) on peine à imaginer qu'une vie faite de peu est une vie épanouissante. Elle l'est pourtant beaucoup plus. Mais cela nécessite d'accepter de faire face à quelques choses que l'on essaye d'ignorer se faisant: réfléchir à d'autres 'buts' place devant la finitude de notre vie. Il faut être bien armé pour faire face à ces questions. Disposer de bonnes lectures à proximité qui montrent la voie, faire partie d'une 'communauté' (amis, copains,...) où ces questions existent (même si pas encore mises en œuvre complètement...). Je trouve que l'expression de Rhabi était en ce sens très heureuse ("la sobriété heureuse"). Le respect d'une éthique minimaliste, consciente des autres êtres vivants (humains et non humains, végétaux, animaux) est source de bien plus d'épanouissement que de posséder une grosse voiture. La clef: l'éducation, montrer le chemin, partager nos expériences et montrer par l'exemple. Peace Citation :Merci pour ton commentaire et ton ouverture sur ce plan fondamental comme tu l'appelles (et j'aime bien la réf. à Matrix), il n'y aura jamais d'avènement écologique sans une reconsidération profonde des aspirations humaines, de ce qu'est une vie digne d'être vécue. Bercés depuis toujours par l'idée qu'une vie réussie est une vie d'accumulation (prestige social, capacité de domination sur les autres source de 'plaisir'...) on peine à imaginer qu'une vie faite de peu est une vie épanouissante. Elle l'est pourtant beaucoup plus. Mais cela nécessite d'accepter de faire face à quelques choses que l'on essaye d'ignorer se faisant: réfléchir à d'autres 'buts' place devant la finitude de notre vie. Il faut être bien armé pour faire face à ces questions. Disposer de bonnes lectures à proximité qui montrent la voie, faire partie d'une 'communauté' (amis, copains,...) où ces questions existent (même si pas encore mises en œuvre complètement...). Je trouve que l'expression de Rhabi était en ce sens très heureuse ("la sobriété heureuse"). Le respect d'une éthique minimaliste, consciente des autres êtres vivants (humains et non humains, végétaux, animaux) est source de bien plus d'épanouissement que de posséder une grosse voiture. La clef: l'éducation, montrer le chemin, partager nos expériences et montrer par l'exemple. Peace TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 500 Karma: 505 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@Jashugan13

Alors je dis pas que c'est une généralité, mais j'ai tapé "TGV inoui Paris Nantes retard" dans google pour voir, j'ai eu ça en première réponse: https://www.capital.fr/economie-politique/un-tgv-paris-nantes-arrive-avec-cinq-heures-de-retard-1439765 .

Pour le coup, la question du char à voile peut se poser :)



J'ai déjà eu un vol avec plus de 5h de retard à l'arrivée, ça disqualifie l'avion aussi du coup ?

Reste le char à voile, je n'ai en effet pas trouvé de news mentionnant 5h de retard avec ce moyen de transport. Citation :J'ai déjà eu un vol avec plus de 5h de retard à l'arrivée, ça disqualifie l'avion aussi du coup ?Reste le char à voile, je n'ai en effet pas trouvé de news mentionnant 5h de retard avec ce moyen de transport. TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 500 Karma: 505 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@Kratos2077

@MusicMan je pense que tu es très loin d'imaginer la scène avec cohue probable pour approcher du messi neymar et mbappe. On est loin de quelques obscurs joueurs de Nantes par exemple, ou de Bordeaux. (Je ne serais même pas capable de citer un seul de leurs joueurs). Et du bordel que cela occasionnerait.



Alors que c'est bien connu, mais il ne peut pas y avoir de mouvement de foule dans un aéroport. Citation :Alors que c'est bien connu, mais il ne peut pas y avoir de mouvement de foule dans un aéroport. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0

@TiTan91





J'ai déjà eu un vol avec plus de 5h de retard à l'arrivée, ça disqualifie l'avion aussi du coup ?

Reste le char à voile, je n'ai en effet pas trouvé de news mentionnant 5h de retard avec ce moyen de transport.



Je pense que tu te fourvoies, les mecs voyagent en avion de ligne privée. De fait à moins d'un malaise des pilotes, un crash ou autre, ils arrivent à l'heure pour l'echauffement et ne passe pas par les memes acces que tout le monde. Ce qui rend impossible les mouvements de foule comme tu souihaites me le faire remarquer dans le post qui suit. Le phenomene d'evitement est impossible au niveau des trains.



En revanche si tu veux vraiment aborder le sujet par la voie de la mauvaise foi, pas de souci, mais dans ce cas, fais le bien. N'utilises pas la disqualification de l'avion par le simple fait que tu aies eu 5 heures de retard, mais utilises la voix de l'information en disant que tous les avions à destination de Nantes ou en partance de Nantes transportant des footballeurs, finissent à l'eau avec des consequences forcement dramatiques. et là, peut etre que ce serait assez gros pour evoquer de la mefiance. (tribute to emiliano sala) Citation :Je pense que tu te fourvoies, les mecs voyagent en avion de ligne privée. De fait à moins d'un malaise des pilotes, un crash ou autre, ils arrivent à l'heure pour l'echauffement et ne passe pas par les memes acces que tout le monde. Ce qui rend impossible les mouvements de foule comme tu souihaites me le faire remarquer dans le post qui suit. Le phenomene d'evitement est impossible au niveau des trains.En revanche si tu veux vraiment aborder le sujet par la voie de la mauvaise foi, pas de souci, mais dans ce cas, fais le bien. N'utilises pas la disqualification de l'avion par le simple fait que tu aies eu 5 heures de retard, mais utilises la voix de l'information en disant que tous les avions à destination de Nantes ou en partance de Nantes transportant des footballeurs, finissent à l'eau avec des consequences forcement dramatiques. et là, peut etre que ce serait assez gros pour evoquer de la mefiance. (tribute to emiliano sala) Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 je viens de voir que c est meme un quadruple clic auto. c'est super relou edit : desolé probleme de souris, triple clic automatique sur la validationje viens de voir que c est meme un quadruple clic auto. c'est super relou Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 edit : desolé probleme de souris, triple clic automatique sur la validation Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 983 Karma: 428 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 edit : desolé probleme de souris, triple clic automatique sur la validation marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 526 Karma: 879 Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... Re: La réponse ironique de Christophe Galtier sur la ques... 0 Delight I agree ! Tiens, un livre sympa sur "le travail" :



Une belle phrase ou un bel avis, c'est juste priceless. I agree ! Tiens, un livre sympa sur "le travail" : https://editions.flammarion.com/travailler/9782081474451 Une belle phrase ou un bel avis, c'est juste priceless. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.