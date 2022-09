Le PSG prévoit de se déplacer en char à voile (Ironie)

Lors d'une conférence de presse lundi 5 septembre 2022, l'entraineur du PSG Christophe Galtier a répondu ironiquement après une question sur les déplacements en jet privé. Après avoir vu une vidéo du PSG dans un jet privé pour faire Paris-Nantes, le directeur de TGV intercités avait twitté « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en @TGVINOUI. @PSG_inside, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre #TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité 🌎 🙂 ». Un journaliste a alors interrogé l'entraineur du PSG pour savoir ce qu'il en pensait « Est-ce que c'est une question que vous vous posez, et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs ? » Et juste après la question, Kylian Mbappé et l'entraineur Christophe Galtier ont explosé de rire. L'entraineur a ensuite répondu ironiquement « on en a parlé ce matin avec la société qui gère les déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas faire les déplacements en chars à voile. »

char conference entraineur jet polemique presse prive psg question reponse rire tgv train voile