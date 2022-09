Vidéo : Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une route sinueuse (Espagne) Posté par gazeleau

Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une route sinueuse à Campins, en Espagne.



Vidéo (39s) : Un cycliste imprudent essaie de doubler une voiture





avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 25 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 30 Je vais dire ce que tout le monde veut dire : BIEN FAIT!!! Celestin Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2022 Envois: 14 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 18 Une amande de 500 euros, l'inflation touche aussi les fruits secs...

43 commentaires Auteur Conversation avptj Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2017 Envois: 25 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 30 Je vais dire ce que tout le monde veut dire : BIEN FAIT!!! Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 638 Karma: 422 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 Un clampin à Campins... Moi_le_pape Je m'installe Inscrit le: 8/1/2015 Envois: 234 Karma: 363 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 3 Wouaw, il a eu une amande, il va bien se régaler ! tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1414 Karma: 1240 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 8 Ma première réaction était de dire que le cycliste était une quiche.



Ma deuxième réaction a été de dire que l’automobiliste était une quiche.



Ma troisième réaction est de dire que les deux sont aussi cons l’un que l’autre. Ashday Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2014 Envois: 47 Karma: 163 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Non mais c'est la faute au motard !! Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2600 Karma: 7860 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 10



Edit :



Citation :

@Yabbux

@Quenelski peu importe, on ne double pas dans un virage.



Ah bon ?! Va donc raconter ça à Usain Bolt ! ^^ Le mec est chaud chaud sur son vélo mais l'automobiliste roule bien au milieu l'enflure !Edit :Citation :Ah bon ?! Va donc raconter ça à Usain Bolt ! ^^ Celestin Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2022 Envois: 14 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 18 Une amande de 500 euros, l'inflation touche aussi les fruits secs... Milkak Je viens d'arriver Inscrit le: 18/1/2015 Envois: 16 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 6 Franchement pour être habitué aux touristes durant l'été et l'hiver sur les routes de montagne je peux vous dire que l'automobiliste roule vraiment comme un pied, c'est un danger public, jamais de la vie tu coupe un virage comme ça, donc soit c'est un touriste soit il faisait exprès de faire chier le cycliste.

C'est bizarre car en général les Espagnols sont plutôt cool en montagne, ils mettent souvent le clignotant pour te laisser passer. Yabbux Je m'installe Inscrit le: 29/11/2009 Envois: 342 Karma: 255 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 2 @Quenelski peu importe, on ne double pas dans un virage. shirkyy Je m'installe Inscrit le: 21/10/2012 Envois: 108 Karma: 171 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 8 Le cycliste est un con, c'est un fait.

Autant le conducteur devant lui est pas beaucoup plus intelligent, on voit bien qu'il fait exprès d'accélérer quand il va se faire dépasser, et clairement sa façon de se déporter en plein milieu de la route c'est pas jojo non plus.



Constat : J'en prend un pour taper sur l'autre. oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 202 Karma: 139 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 Ca doit être ça l'expression avoir la tête dans le guidon ?



pas facile d'estimer la vitesse du cycliste, mais je trouve qu'il aurait du tenter l'évitement plutôt que de trop freiner et perdre le contrôle de son vélo. le véhicule en face était presque arrêté au moment du choc, c'est pas lui qu'il faut mettre en cause en tout cas... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 787 Karma: 1839 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 7 Si le conducteur n'avait pas accéléré, le cycliste aurait parfaitement réussi son dépassement. Le tort est clairement pour l'automobiliste orgueilleux. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 482 Karma: 595 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Après, le cycliste est aussi sensé tendre le bras pour dire qu'il va doubler. c'est le code de la route…

Bon courage pour le faire en trottinette … Mmistere2 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2019 Envois: 21 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 Investissez dans les amandes ! A 500e l'amande c'est le moment ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79390 Karma: 7233 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 D'habitude c'est l'inverse, c'est l'automobiliste qui peine à doubler certain cycliste sur ce genre de route. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1002 Karma: 1341 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 3 Tiens! C’est pour toutes les fois où vous roulez en troupeau! Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1006 Karma: 1158 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 On en parle de celui qui filme en conduisant ? Amende aussi j'espère... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3558 Karma: 1099 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Ça donne faim cette histoire de 500 amandes. @Koreus Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1508 Karma: 1274 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 8 Si t'es à la place du conducteur de la voiture et que t'es pas trop con :

- tu laisses passer le vélo,

- tu te décales pas sur la gauche pour pousser le cycliste,

- /tu roules à droite,

- tu utilises ton frein moteur en rétrogradant au lieu de cramer tes freins en restant appuyé dessus quasi en permanence.

- Pour finir, si tu vois un accident, qui a lieu juste à côté de toi, tu te barres pas comme si t'étais coupable.



Après, ouais c'était pas non plus la meilleure idée de tenter de doubler en vélo, à fortiori avec une auto qui semble tout faire pour t'empêcher de passer.



Perso, en vacances en montagne (je ne dis pas que c'est le cas de l'un ou de l'autre, juste que je vis pas en montagne en temps normal), quand je vois qq arriver derrière moi / plus habitué / pressé..., je me décale à droite pour faciliter son passage au lieu de le ralentir et bloquer son passage. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5560 Karma: 8632 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Je vois toujours pas ce que vient foutre Anakin Skywalker là dedans. Matherys Garçon un Pastis Inscrit le: 2/7/2015 Envois: 51 Karma: 53 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Franchement je ne crois pas que l'automobiliste l'ai fait exprès, je pense qu'il a juste été distrait par le fait de voir un taré le doubler à cet endroit. En tant que motard, on sait pertinemment que l'on se décale/dirige involontairement vers l'endroit où l'on regarde. Bha c'est juste ce qui a du arriver à l'automobiliste, point barre. Il a tourné la tête pour regarder un débile faire une action aussi inattendue qu'imprudente et s'est involontairement décalé sur la gauche. De plus il devait le sentir depuis un moment que ce pot de colle allait faire une action à la con et ça devait retenir son attention.

Bref, bien fait le cycliste (pour ça et pour toutes les fois où vous roulez en peloton en bloquant les motards qui veulent allumer en montant le Ventoux).

Petit msg perso aux cyclistes du ventoux : c'est pas parce que vous faites +100 bornes à vélo le WE que vous êtes des surhommes. N'oubliez pas que pour la plupart vous êtes au mieux des quinquagénaires avec début de calvitie qui ne peuvent plus toucher à leur femme, qui d'ailleurs ne voient en votre super vélo hors de prix que l'occasion d'avoir une journée tranquille, bande de %µ####^£ !!! (ça sentait assez le vécu là ?)... Cxfin Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2013 Envois: 93 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 2 Je ne connais pas le code de la route (pas le Rousseau hein ! plutôt le Daloz, le vrai code quoi) espagnol, mais le français est clair: empêcher de se faire doubler est passible du retrait de permis.

Pour les réactions, avant toute chose comprenez ce qu'est le Code de la Route... c'est du même tonneau que le Code Civil, le Code Pénal, le Code du Commerce... il n'y a pas d'image dedans. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1414 Karma: 1240 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @Matherys tu dis ça parce que t’aimes bien avoir des journées de libre !:p -JoJo- Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2007 Envois: 4956 Karma: 2088 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@shirkyy

c'est pas jojo non plus.





Qu'est qu-elle a ma méthode de conduire???



Citation :

- tu utilises ton frein moteur en rétrogradant au lieu de cramer tes freins en restant appuyé dessus quasi en permanence.



Plus possible sur les voitures automatiques. Citation :Qu'est qu-elle a ma méthode de conduire???Citation :Plus possible sur les voitures automatiques. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 68 Karma: 81 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 gazeleau



Citation : Il a reçu une amande de 500 euros pour conduite imprudente.

500 € !?!?!? Wow !!! Ça devait vraiment être une très très grosse amande !



Citation :500 € !?!?!? Wow !!! Ça devait vraiment être une très très grosse amande ! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 911 Karma: 1896 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 2 @-JoJo- bien sûr que c'est possible de rétrograder et d'utiliser le frein moteur sur une boîte auto. C'est même encore plus simple ! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 911 Karma: 1896 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @-JoJo- double Post gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6362 Karma: 5182 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 @Celestin @SoBas Ouais, rhô, c'est bon, ça va ^^



@Koreus, @Wiliwilliam, @Zertyy, @Adr1enb ou tout autre modo, un petit édit ? c'est pour une coquille ?!





Edit:

@Cxfin Là je te répondrai (cf forum):



Article R414-4 I. II.1 II.2

Article R414-7

Article R414-11

et plus4



Je suis trop fort au Uno ! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 578 Karma: 3313 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@belnea

Après, le cycliste est aussi sensé tendre le bras pour dire qu'il va doubler. c'est le code de la route…

Faux. Citation :Faux. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 578 Karma: 3313 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1

@Matherys

Petit msg perso aux cyclistes du ventoux motards qui veulent allumer en montant le Ventoux : c'est pas parce que vous faites +100 bornes à vélo km/h à moto le WE que vous êtes des surhommes. N'oubliez pas que pour la plupart vous êtes au mieux des quinquagénaires avec début de calvitie qui ne peuvent plus toucher à leur femme, qui d'ailleurs ne voient en votre super vélo moto hors de prix que l'occasion d'avoir une journée tranquille, bande de %µ####^£ !!! (ça sentait assez le vécu là ?)... Citation : Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 111 Karma: 239 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 3 3 cons dans la vidéo ...

- le Lance Armstrong en carton qui se croit sur une étape de la Vuelta et roule comme un con,

- le Duster qui devrait aller reprendre quelques leçons d'auto-école au mieux (soit il ne sait pas conduire en montagne, soit il se croit seul sur la route, soit c'est encore plus grave / con et il le fait délibérément),

- le vidéaste amateur qui filme au volant.



Reste un gars qui n'avait rien demandé à personne et s'est fait cartonner sa bagnole à cause de la connerie humaine ... bioxid Je m'installe Inscrit le: 6/6/2013 Envois: 109 Karma: 64 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @Vipeho

- les dashcam, ca existe, meme si on voit clairement ici que c est filmé depuis la place du mort

- on est un con quand on sait pas conduire en montagne? non parceque j ai zappé les cours pratiques de conduite en montagne en passant mon permis en belgique...

Et effectivement, devoir passer par une petite route de montagne alors qu on a pas l habitude, ca donne ce genre de truc, ca ne fait pas de toi un con.

meme si il roule un peu fort sur le milieu du coté.



Bref, il reste un seul con ici : le cycliste.

Mais apres en avoir encore croisé un ou deux hier, je pense que c est le status par défaut du cycliste moyen. danger publique qui se croit tout permis et qui semble pensé que le code de la route ne s applique qu aux véhicule motorisés. (excepté trotinettes, ofc)





ps a tout les pro-cyclistes qui ont dit "oui mais mais mais c est illégale de ne pas laisser passé, le conducteur est un mechant QQ"

rappelez vous que c est ce que tout cyclistes citadain qui se respecte font en permanence.

aka. rouler au milieu de la route a 20km/h. meme si il y a place pour passer. crok01 Je m'installe Inscrit le: 10/3/2018 Envois: 322 Karma: 119 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 2 Ce cycliste est un con.

Il agit comme tous ces chauffards en moto ou voiture qui sont incapables de respecter les cyclistes et veulent à tout prix dépasser pour gagner 3km/h et être rattrapé 200m plus loin. Il roule de façon égoïste et met la pression aux autres. Franchement il gagnait quoi à passer devant...



Avantage ici : c'est celui qui est con qui assume les dégâts physiques et il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. En espérant que ça lui serve de leçon pour les prochaine fois. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 482 Karma: 595 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@Mopimoi

Citation :

@belnea

Après, le cycliste est aussi sensé tendre le bras pour dire qu'il va doubler. c'est le code de la route…

Faux.

article R 412-10

https://www.citycle.com/22530-connaissez-vous-le-code-de-la-route-a-velo/



tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. Citation :article R 412-10tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation. Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 578 Karma: 3313 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@belnea

Citation :

@Mopimoi

Citation :

@belnea

Après, le cycliste est aussi sensé tendre le bras pour dire qu'il va doubler. c'est le code de la route…

Faux.

article R 412-10

https://www.citycle.com/22530-connaissez-vous-le-code-de-la-route-a-velo/



tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Avertir de son intention ne veut pas dire tendre le bras.

Ici, tout le monde est bien au courant de son intention de doubler vu qu'il fait 15 tentatives avant de se prendre une voiture, donc l'article R 412-10 est bien respecté. Citation :Avertir de son intention ne veut pas dire tendre le bras.Ici, tout le monde est bien au courant de son intention de doubler vu qu'il fait 15 tentatives avant de se prendre une voiture, donc l'article R 412-10 est bien respecté. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 111 Karma: 239 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 2 @bioxid

- Ce n'est pas filmé en dashcam, c'est filmé par le conducteur qui tient son téléphone dans sa main droite (voir le placement de l'aération du tableau de bord).



- Même en Belgique sur une route droite et plate à hauteur de la mer, on doit surement t'apprendre à tenir ta droite et à pas rouler au milieu de la route ...

Le conducteur peut rester "neutre" sur la route. Il n'a pas l'obligation de faciliter le dépassement en se rangeant sur le bas côté, ni à faire des écarts sur la gauche pour bloquer le passage (si c'était volontaire).



Le cycliste est aussi un gros demeuré car, se croyant sur une étape de la Vuelta (ou, comme certains, ce n'est qu'un concours de bite pour avoir la meilleure stat possible via son monitoring de roulage), il en oublie les règles de base de la conduite sur route ... et l'instant karma lui rappelle qu'il n'est pas seul sur une route en sens unique.

De toute façon, il aurait surement fait moins le malin à la première montée ...



Personnellement, j'applique la règle du "je préfère avoir le con devant moi qu'à me sucer le parechoc arrière". Ça s'applique plus généralement en ville surtout aux Kévin-Matthéwoh avec leur 50cc plus ou moins trafiqués mais les excités du dépassement et autres seigneurs de la route (voir le mème sur les conducteurs d'Audi), je préfère les avoir loin de moi. masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 822 Karma: 569 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 Moi-même cycliste à mes heures perdues, j'admets volontiers que celui-ci est un con même si l'égo du conducteur était en jeu. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1508 Karma: 1274 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@-JoJo-



Citation :

- tu utilises ton frein moteur en rétrogradant au lieu de cramer tes freins en restant appuyé dessus quasi en permanence.



Plus possible sur les voitures automatiques.

Depuis quand ? Citation :Depuis quand ? Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 111 Karma: 239 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @Borny

Peut être une confusion avec certaines hybrides ?

De mémoire, les Renault "e-Tech" désactivent leur "frein moteur" quand la batterie est pleine ... ce qui a fait quelques belles frayeurs pour les conducteurs en montagne justement ... obligés de gérer les descentes 100% aux freins en craignant la surchauffe de ceux ci. Biafine Je m'installe Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 297 Karma: 237 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @Borny J'ai une 308 eat8, et j'ai des palettes au volant, et la possibilité de passer en "M" sur le (genre de) pommeau de "vitesse" (avec D, N, R). Et dans ce cas, c'est moi avec les palettes qui choisis de rétrograder ou passer une vitesse, dans les limites acceptées par la boite.

Mais, mes parents ont une c3 eat6, où il n'y a pas de palette, et pas de mode M non plus.



Autant en redescendant de montagne, je pouvais rester en 3 voire en 2 et ne pas abuser des freins (parce que un 1,2L n'a pas beaucoup de frein moteur !), autant pour mes parents je ne vois juste pas comment ils feraient pour ne pas flinguer les freins. Ou alors j'ai loupé un truc. raptor0033 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 3 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 1 Matherys C'est marrant parce que je pense la même chose des motards qui s'excitent avec leur moto à 20.000 € parce la manette des gaz c'est le seul truc dur qu'ils arrivent encore a prendre en main. Et au passage, les femmes des motards ne voient dans les bécanes de leurs bedonnants maris l'occasion de toucher l'assurance vie au plus vite C'est marrant parce que je pense la même chose des motards qui s'excitent avec leur moto à 20.000 € parce la manette des gaz c'est le seul truc dur qu'ils arrivent encore a prendre en main. Et au passage, les femmes des motards ne voient dans les bécanes de leurs bedonnants maris l'occasion de toucher l'assurance vie au plus vite Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1508 Karma: 1274 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0

@Vipeho

@Borny

Peut être une confusion avec certaines hybrides ?

De mémoire, les Renault "e-Tech" désactivent leur "frein moteur" quand la batterie est pleine ... ce qui a fait quelques belles frayeurs pour les conducteurs en montagne justement ... obligés de gérer les descentes 100% aux freins en craignant la surchauffe de ceux ci.



Peut-être, je n'ai aucune idée pour les électriques ou hybrides. Mais c'est clair que si on ne peut faire autrement c'est pas terrible...

J'ai eu une e-208 (full électrique) en loc en début d'année, et en gros on pouvait choisir qu'à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur y'avait un frein moteur ou pas (Sachant que de toute façon, en freinant ça rechargeait aussi la batterie). Sauf si tu pars d'en haut d'une descente, sur une full électrique, ça ne doit pas être ultra fréquent de tomber dans le cas que vous décrivez.



Mais au final, ce n'est pas une question d'automatique ou non.



Citation :

@Biafine

@Borny J'ai une 308 eat8, et j'ai des palettes au volant, et la possibilité de passer en "M" sur le (genre de) pommeau de "vitesse" (avec D, N, R). Et dans ce cas, c'est moi avec les palettes qui choisis de rétrograder ou passer une vitesse, dans les limites acceptées par la boite.

Mais, mes parents ont une c3 eat6, où il n'y a pas de palette, et pas de mode M non plus.



Autant en redescendant de montagne, je pouvais rester en 3 voire en 2 et ne pas abuser des freins (parce que un 1,2L n'a pas beaucoup de frein moteur !), autant pour mes parents je ne vois juste pas comment ils feraient pour ne pas flinguer les freins. Ou alors j'ai loupé un truc.

À vérifier donc, je note qu'il semble bien y avoir un mode manuel d'après sur les C3 équipé d'une boite auto EAT6 cf.



J'ai une Chrysler 300C de 2010, boite automatique à convertisseur (comme la boite eat6), moteur et boite Mercedes (les deux tournent sur pas mal de modèle, également du Jeep, ou d'autres marques plus exotiques, genre ssangyong).

Je n'ai pas de palette au volant, mais je peux changer les vitesses manuellement en donnant un coup à droite/gauche sur le levier.

(mais techniquement, il est possible de câbler des palettes au volant : en simplifier, ce sont des boutons de chaque côté du levier qui captent les coups à droite/gauche, et le câblage vient shunter ces boutons).



J'ai aussi une Mercedes 190 de 1991, le frein moteur marche bien, j'ai la possibilité de rétrograder (jusqu'en 2e). C'est pas vraiment un mode manuel, mais c'est justement pour gérer la montagne, notamment en tractant quelque chose.

C'est aussi une boite à convertisseur.



J'aurais plutôt tendance à dire que l'affirmation "Plus possible sur les voitures automatiques." (autrement dit, ça l'a été, mais maintenant ce n'est plus le cas, sur aucun modèle) est fausse, dans le sens où ça n'es pas une vérité absolue / ça dépend peut-être des modèles. Citation :Peut-être, je n'ai aucune idée pour les électriques ou hybrides. Mais c'est clair que si on ne peut faire autrement c'est pas terrible...J'ai eu une e-208 (full électrique) en loc en début d'année, et en gros on pouvait choisir qu'à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur y'avait un frein moteur ou pas (Sachant que de toute façon, en freinant ça rechargeait aussi la batterie). Sauf si tu pars d'en haut d'une descente, sur une full électrique, ça ne doit pas être ultra fréquent de tomber dans le cas que vous décrivez.Mais au final, ce n'est pas une question d'automatique ou non.Citation :À vérifier donc, je note qu'il semble bien y avoir un mode manuel d'après sur les C3 équipé d'une boite auto EAT6 cf. cet article celui-ci ou ce fil de forum J'ai une Chrysler 300C de 2010, boite automatique à convertisseur (comme la boite eat6), moteur et boite Mercedes (les deux tournent sur pas mal de modèle, également du Jeep, ou d'autres marques plus exotiques, genre ssangyong).Je n'ai pas de palette au volant, mais je peux changer les vitesses manuellement en donnant un coup à droite/gauche sur le levier.(mais techniquement, il est possible de câbler des palettes au volant : en simplifier, ce sont des boutons de chaque côté du levier qui captent les coups à droite/gauche, et le câblage vient shunter ces boutons).J'ai aussi une Mercedes 190 de 1991, le frein moteur marche bien, j'ai la possibilité de rétrograder (jusqu'en 2e). C'est pas vraiment un mode manuel, mais c'est justement pour gérer la montagne, notamment en tractant quelque chose.C'est aussi une boite à convertisseur.J'aurais plutôt tendance à dire que l'affirmation "Plus possible sur les voitures automatiques." (autrement dit, ça l'a été, mais maintenant ce n'est plus le cas, sur aucun modèle) est fausse, dans le sens où ça n'es pas une vérité absolue / ça dépend peut-être des modèles. bioxid Je m'installe Inscrit le: 6/6/2013 Envois: 109 Karma: 64 Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... Re: Un cycliste essaie de doubler une voiture sur une rou... 0 @Vipeho si tu va jusqu a la fin de ma premiere phrase, je dis clairement que dans le cas précis, c est clairement filmé depuis la place du mort (c est la place du "copilot", si t avais pas pigé)

ce qui aurait plus de sens que de filmer de la main droite avec le bras tendu. et si la caisse est pas automatique, c est quand meme pas super simple de conduire sans sa main droite dans une montée si ca avance pas devant.



je dis egalement qu il est naze de rouler au milieu, et non pas que c est logique de rouler au centre.

de plus, en belgique, le cycliste doit se rabattre sur la droite si il est hors agglomération et si un véhicule approche par derriere.

