Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 116) Posté par Koreus

L'idée à la con du jour, mettre le feu à un rouleau de mousse avec un briquet...



Vidéo (58s) : Allumer un rouleau de mousse dans un entrepôt





marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 535 Karma: 912 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 8 "Bouffer des frelons" venait d'être pris.

19 commentaires Auteur Conversation Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 114 Karma: 255 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 3 Suite à cette performance, Régis a été élu "employé de l'année 2022". Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 487 Karma: 1444 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Mousse destinée à l'isolation thermique des bâtiments, hehe zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 180 Karma: 272 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Existe t-il un championnat de Régis ? ^^ gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 557 Karma: 1186 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 1 Bruitages à la bouche:

shklik, shklik, WLOOOOOF, AAAAAAAAAAAAAH Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2186 Karma: 3814 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 2 Mais pourquoi ? Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 487 Karma: 1444 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 C'est chaud SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 74 Karma: 82 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0



Ah, non, j'suis bête. On est en Chine.



Du coup, ce serait plutôt :



– Bonjour, l'office du tourisme du Xinjiang vous souhaite un agréable séjour.



– Bonjour ! Votre chèque de solde de tout compte vous attend à la compta.Ah, non, j'suis bête. On est en Chine.Du coup, ce serait plutôt :– Bonjour, l'office du tourisme du Xinjiang vous souhaite un agréable séjour. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 122 Karma: 423 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Quelle étrange idée. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 535 Karma: 912 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 8 "Bouffer des frelons" venait d'être pris. Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 54 Karma: 63 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 "Je voulais juste voir si mon briquet fonctionnait encore" Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5576 Karma: 8651 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Belle allegorie de la tentation de la pomme. Ce petit coin qui s offre a cet homme est tout simplement irresistible. Le briquet était là, dans sa poche. Il se voyait deja activer la roulette et voyait l etincelle surgir de la pierre...comment lui en vouloir sans en vouloir a l humanité ? BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 304 Karma: 870 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Il a voulu voir la réaction !? c'est un pyromane quoi... CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17100 Karma: 24550 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0



Et dans ce cas-là ça voudrait dire que ça s’évapore dans la pièce. Les ouvriers n’ont pas besoin de masque (en plus de leurs claquettes de sécurité) ? Les rouleaux contenaient du butane ??Et dans ce cas-là ça voudrait dire que ça s’évapore dans la pièce. Les ouvriers n’ont pas besoin de masque Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 914 Karma: 1926 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 J'suis désolé mais moi j'appelle pas ça de la curiosité..... Kirbytom Dalmatiens Inscrit le: 8/3/2012 Envois: 101 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Et attention hein!

Dans un an ou deux ils vont nous envahir ^^.



Comme la Russie a envahi l'Ukraine en l'espace de 10 jours. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8624 Karma: 3679 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Il faut être au bout du rouleau pour faire ça. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 850 Karma: 1566 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Votre commande de mousse ? On va devoir prévoir un petit délai ...

Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 160 Karma: 545 Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) Re: L'idée à la con du jour (Vol 116) 0 Pourtant, a 0:25 il avait tout l'air d'un gars qui s'apprêtait a pisser.