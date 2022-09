Vidéo : La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur l'astéroïde Dimorphos Posté par Koreus

Après 10 mois de voyage dans l'espace, la sonde DART a atteint son objectif en s'écrasant à plus de 20 000 km/h sur l'astéroïde Dimorphos



Vidéo (34s) : Le vaisseau DART s'écrase sur un astéroïde





@PurLio

Ça manque d'explosions nucléaires quand même...





Roland Emmerich est est d'accord. Citation :Roland Emmerich est est d'accord. Gog077 Je suis accro Inscrit le: 1/7/2015 Envois: 1424 Karma: 756 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0 Et moi comme un con qui était en train de me dire : "La vache, comment ils arrivent à zoomer autant avec une telle qualité ?! Et elle est où la sonde ?"



Impressionnant qu'ils ait pu transmettre des images quasiment jusqu'à l'impact ! ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 94 Karma: 194 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0 @PurLio Et de Bruce Willis... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6321 Karma: 6163 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0

Ils n'ont rien tenté pour l'éviter, bande de nuls... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1626 Karma: 4582 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0 Stromtooper

Armageddon est considéré comme un nanar par la NASA.

Ce sera TOUJOURS un film de science fiction Armageddon est considéré comme un nanar par la NASA.Ce seraun film de science fiction CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17144 Karma: 24648 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0



Vue depuis la Terre :







ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! Quelques précisions : on est à 11 millions de km de la Terre, ça va à 24000km/h. Les 5 dernières minutes 30 sont condensées dans ces 34 secondes.Vue depuis la Terre :ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! https://t.co/26IKwB9VSo McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 420 Karma: 407 Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 1 ca lag à la fin, être capable d'envoyer une sonde à 11 millions de km sur un cailloux de 160m de diamètre, et pas foutu de mettre un répétiteur wifi suffisamment puissant dessus ! gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 315 Karma: 501 En ligne ! Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0 Il est possible que l'astéroïde tueur qu'on nous prédit si souvent ne percute au final qu'un monde ravagé et hautement radioactif... Le danger le plus immédiat ne vient pas de l'espace...



Kudos aux équipes qui travaillent sur ce projet. Face à une certitude, on a besoin de prendre des mesures, en effet. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 122 Karma: 283 En ligne ! Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... Re: La sonde DART s'écrase à plus de 20 000 km/h sur... 0 Étonnant qu'un astéroïde de 780 mètres de diamètre (Didymos) arrive à avoir une "lune" : Dimorphos (160 mètres de diamètre).

Étonnant qu'un astéroïde de 780 mètres de diamètre (Didymos) arrive à avoir une "lune" : Dimorphos (160 mètres de diamètre).

Michael Bay a déjà planté ses caméras ... dans l'éventualité où la trajectoire de Didymos/Dimorphos serait modifiée à cause de l'impact et arriveraient droit sur nos tronches ...