Vidéo : Une moto percute l'arrière d'un camion sur une autoroute Posté par BalleAuCentre

Une moto percute l'arrière d'un camion en roulant dangereusement sur une autoroute.



Vidéo (50s) : Gros bisou entre une moto et un camion





au passage c'est clairement la faute du motard

19 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6654 Karma: 17561 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 6 J'imagine que pour le chauffeur du camion ça a du faire comme moi sur l'autoroute avec les insectes sur le pare-brise.

au passage c'est clairement la faute du motard























au passage c'est clairement la faute du motard LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 392 Karma: 664 En ligne ! Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 1 Roh le salaud !

En marche arrière sur l'autoroute eh

ah ouais je précise pour les p'tits malin, si le camion avance après, c'est à cause de l'élan de la moto

ça a du lui faire drôle au chauffeur de monter d'un coup à 200

BLAGUE Ceriug Je suis accro Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 570 Karma: 790 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 1 @LeFreund

Avec le passage en station de lavage en moins. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5588 Karma: 8671 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 1 Apres le projet DART, le projet TARTE. Pas sur que ca fasse avancer l humanité.. Arthur34 Je suis accro Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 514 Karma: 789 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 3 Mauvaise journée pour le slip du motard ! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 242 Karma: 905 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 1 hallucinant qu'il ne tombe pas , il a un sacré bol dans sa connerie... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2556 Karma: 3827 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 2 Espérons que la chance qu'il viens d'avoir lui serve de leçon pour l'avenir. louisG Je m'installe Inscrit le: 16/2/2016 Envois: 139 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 @tryfax Pas sûr.... encore un champion du monde sur un deux roues.....pffff Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 377 Karma: 232 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 2 Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 758 Karma: 503 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 200km/h mais bien sur!!



C'est en france ? Si c'est le cas j'espère qu'il finira derrière les barreaux ce danger public bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 124 Karma: 631 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 1 Dans quelques semaines, les scientifiques pourront dire si l'impact a été suffisant pour dévier la trajectoire du camion. luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 30 Karma: 223 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 Qui est surpris à par lui ?... ilou_ras Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2010 Envois: 95 Karma: 194 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 @Tophus Ca se voit bien que ce n'est pas en France, type de camion à l'américaine, panneau routier, revêtement en mauvais état, palmiers, etc.

A la louche, ça sent l'Amérique Latine... Brésil ?



Bref, en tout cas c'est dingue qu'il reste debout vu la vitesse, je ne comprends pas exactement quelle partie de la moto et du motard touche le camion, mais le choc est violent!



Je pense que le bras, l'épaule, le genou et la jambe ont dû ramasser...





EDIT:

En effet, la vidéo YouTube est en Portugais, donc va pour le Brésil. Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 53 Karma: 75 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0

Lion King 2 The Remakeboot



Un gros con qui adore bouffer des culs ... ASSUME ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 410 Karma: 196 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 En revoyant la vidéo on se dit que passer par la droite serai une meilleure option. Le truc c'est que le camion a déboîté super vite, en temps normal il aurai eu le temps de se faufiler sur la gauche.

Perso j'aurai peut être hésité et ce serai trop tard....

PS: Comme d'hab le commentaire le plus apprécié est de comparer le motard à un insecte pour faire rire.

La France va mal Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 933 Karma: 961 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 Il peut aller allumer un cierge à l'église et remercier Saint Colomban. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 392 Karma: 664 En ligne ! Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 arrobaz Nan franchement la France ça va, y avait de la moutarde en rayon

la belle vie quoi, peut enfin faire de la mayonnaise



Faire de la mayonnaise

(Figuré) Surenchérir, échauffer les esprits. (Figuré) Faire monter la pression, le suspense. Nan franchement la France ça va, y avait de la moutarde en rayon Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4380 Karma: 3303 Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0 Je pense qu'il s'est fait mal à la jambe quand même. Kaeleak Je suis accro Inscrit le: 6/9/2012 Envois: 568 Karma: 187 En ligne ! Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... Re: Une moto percute l'arrière d'un camion sur ... 0

@luddict

Qui est surpris à par lui ?...



@luddict

Qui est surpris à par lui ?...

Le chauffeur du camion je suppose.