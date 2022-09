Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol 117) Posté par LeFreund

L'idée à la con du jour : Percer le réservoir d'essence d'une voiture





Vidéo (55s) : Percer le réservoir d'essence d'une voiture (Fail)





ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 258 Karma: 363 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 c'est bon , c'est vide maintenant !! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 541 Karma: 955 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1 Deux problèmes majeurs vont entacher cette journée: (1) la bétise et (2) ce torse nu qui passe sans l'avertissement Koréusien d'usage.



Edit: sur la deuxième vision, c'est moins le torse nu que le "sourire" du plombier qui pose problème.

Edit 2: c'est quand même dommage que personne n'avait un téléphone pour appeler les secours. payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 463 Karma: 336 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Non mais comment ???? comment un cerveau humain peut-il être fait de cette manière..... MacacaM Je m'installe Inscrit le: 9/9/2010 Envois: 325 Karma: 336 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Quand le propriétaire de la voiture va revenir "Alors, euh, oui les réparations vont au final coûter un peu plus cher que sur le devis initial m'voyez" PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12412 Karma: 13057 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1 Heureusement, c'est filmé et publié sur Internet, les assureurs peuvent se réjouir... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 212 Karma: 885 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0



Mais là sur l'image on voit que ca ne démarre au niveau du réservoir mais de la perceuse : contact de l'essence sur un élément chaud de la perceuse du coup?



J'essaie de comprendre comment c'est possible, car j'ai toujours appris que l'essence ne s'enflammait pas avec une simple étincelle mais avec une source de chaleur, contrairement à ce qu'on voit dans les films.Mais là sur l'image on voit que ca ne démarre au niveau du réservoir mais de la perceuse : contact de l'essence sur un élément chaud de la perceuse du coup? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1086 Karma: 1049 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 - ça va cheri ? comment était ta journée ?

- m'en parle pas ! c'était l'enfer ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2632 Karma: 5910 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 1



On est en 2022 et le gars film un téléphone sur lequel il y a la vidéo !



Et après, il arrive à faire un montage avec les news... Nan mais attendez !On est en 2022 et le gars film un téléphone sur lequel il y a la vidéo !Et après, il arrive à faire un montage avec les news... Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1060 Karma: 4287 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 J'ai réussi à lire sur les lèvres du gars, voilà à peu près ce que ça donne :



Allumer le feuuuuuu" stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1086 Karma: 1049 Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 @Tempo123 Oui il suffit de pas grand chose pour faire s'enflammer les vapeur d'essence. Pour le Diesel ou les batteries c'est pas pareil mais l'essence est volatile et les vapeurs peuvent facilement s'enflammer. Il suffit que la perceuse soit très chaude ou qu'elle provoque une étincelle comme c'est souvent le cas pour les anciennes perceuses. Donc pas de surprise, il faut faire très attention avec l'essence surtout que quand ça commence à brûler, c'est très compliqué à éteindre ! Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 679 Karma: 2210 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) Re: L'idée à la con du jour (Vol 117) 0 Tempo123 En faisant du image par image, on peut apercevoir le feu démarrer du bout de la perceuse:



En faisant du image par image, on peut apercevoir le feu démarrer du bout de la perceuse: