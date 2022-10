Vidéo : Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des yeux d'une patiente Posté par Koreus

Une ophtalmo retire 23 lentilles de contact à une femme qui ne savait pas qu'il fallait les retirer le soir avant de se coucher



Vidéo (58s) : Une ophtalmo retire 23 lentilles de contact à une femme





zoneh Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 11 Elle devait quand même voir sacrément loin avec tout ça!!

zoneh Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 11 Elle devait quand même voir sacrément loin avec tout ça!! Hugo-Drax Je m'installe Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 4 "Ahah vous êtes tellement bête, permettez que je vous filme afin de le poster sur les internets"

"ok" SnikePlassken Je m'installe Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 Une belle soupe de lentilles… bon appétit! kpouer Je masterise ! Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 1



"Je ne savais pas qu'il fallait les enlever"



"Je ne savais pas qu'il fallait les enlever" Attendez de voir la vidéo version culottes..."Je ne savais pas qu'il fallait les enlever" Gudevski J'aime glander ici Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 Après les mèches dans les naseaux, les lentilles dans les yeux ? Koreus vire au gore. Vivement les vidéos du proctologue ! Framby Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 Gudevski On a pas vraiment la même notion de "gore" On a pas vraiment la même notion de "gore" ThomGamer Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 1 Les vidéos du genre où les yeux sont impliqués c'est vraiment le truc qui me donne la gerbe, je sais pas pourquoi. McMatrix Je m'installe Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 je suis tellement sensible des yeux que mes yeux ont commencé à pleurer à l'approche du coton tige dans la vidéo. TitanTopRunner Je viens d'arriver Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 1 @ThomGamer



Attends de voir la version tampons hygiéniques... ^^ kpouer Je masterise ! Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 2

@TitanTopRunner

@ThomGamer



Attends de voir la version tampons hygiéniques... ^^





dtclulu Je masterise ! Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 2 tryfax Je masterise ! Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 @zoneh quand elle regardait en arrière elle voyait le passé, et en avant le futur ! tryfax Je masterise ! Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 1 Quand j'était jeune j'avais des lentilles en VERRE !!! bordel impossible d'en mettre 23..deja que 1 c'était la misère. Je pense que c'est a cause de gens comme ça qu'on est obligé d'inscrire sur les micro onde qu'il ne faut pas mettre d'animaux, ou sur les échelles que l'on est arrivée au dernier barreau.

on me juge souvent sur mon orthographe pitoyable, mais je préfère écrire mal et avoir un cerveau qui fonctionne pour le reste ^^ Hebus25 Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 @Hugo-Drax Je me demande si ça ne rentre pas dans le secret médical. Asmodee88 Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0

@Hebus25

@Hugo-Drax Je me demande si ça ne rentre pas dans le secret médical.

tu peux pas l'identifier : zero secret medical Wiiip Je suis accro Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 L'ophtalmologiste aurait peut-être pu penser à retirer aussi les lentilles de l'œil gauche Tifux Je viens d'arriver Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... Re: Une ophtalmologue retire 23 lentilles de contact des ... 0 Gudevski

Citation : Vivement les vidéos du proctologue !



