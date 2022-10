Une ophtalmo retire 23 lentilles de contact à une femme

Dans la clinique California Eye Associates à Newport Beach en Californie, une ophtalmologue a retiré 23 lentilles de contact à une femme. La patiente ne savait pas qu'il fallait les enlever le soir avant de coucher et elle en remettait des neuves tous les matins, 23 jours d'affilés. Sur la vidéo, on pourrait penser qu'il y a moins de lentilles, mais elles sont collées entre elles. L'ophtalmo les a séparés soigneusement et en a compté 23.

contact lentille oeil ophtalmologue