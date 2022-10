Vidéo : Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft Posté par Wiliwilliam

Il aura fallu ~2 mois au youtubeur ChrisDaCow pour réaliser le projet. Il a uniquement utilisé le mod worldEdit. Ça reste un outil pratique mais ce n'est qu'un outil. Il ne permet pas de « générer » automatiquement des pans d'univers.



Vidéo (42s) : Recréer l'Univers dans Minecraft





Vidéo : La Nuit étoilée dans Minecraft Vidéo : Jouer à Minecraft dans Minecraft Vidéo : La plus grande carte 3D de l'Univers

Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 216 Karma: 904 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 2 Ils ne s'arrêtent donc jamais dans minecraft. Prochaine étape récréer les galaxies, les trous noir, l'infini dans minecraft! Il y a bien quelqu'un qui aurait une vie entière à dédier à ca Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1026 Karma: 466 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 3 Quel "travail" de dingue !!!

certains recréent des univers (tolkien, pirates,...), lui, il recrée juste l'univers !

Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 939 Karma: 971 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 0 Oserez-vous inviter Dieu ? Lui il n'a mis que 7 jours, c'est encore plus dingue. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1051 Karma: 552 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 3 Ce genre de truc, ca m'épate.

Avoir la patience et la passion (surtout la patience) pour creer de telles choses. wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 592 Karma: 574 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 3 Je suis bluffé par ses piliers de la créations ! Étant astronome amateur, je dis bravo ! te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 94 Karma: 358 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 2 Le problème, c'est qu'il est sur liste rouge le bougre. Sinon, moi je l'invite à dîner sans souci... en plus j'aurai 2 / 3 questions à lui soumettre !

Le problème, c'est qu'il est sur liste rouge le bougre.

Sinon, moi je l'invite à dîner sans souci... en plus j'aurai 2 / 3 questions à lui soumettre !



Mes convictions me font dire que cette entité n'existe pas. Je tiens donc à m'excuser auprès de ceux qui croient et je leurs rappelle qu'il est censé être amour et pardon donc soyez au moins indulgent avec moi ^^ PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 875 Karma: 1165 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 0 Superbe boulot, très beau.

Question : Comme je ne joues pas à Minecraft, je ne sais pas s'il a juste recréé des "bouts" d'univers à la même taille (donc Terre même échelle que Soleil et même échelle que "les piliers de la création") ou bien si en zoomant sur la Voie Lactée, on arrive au Soleil, et en zoomant sur le Soleil on arrive à la Terre.



@te-deum @Pacolito @Kwisatz Ben en tout ça s'il existe (je suis comme toi @te-deum) il a intérêt à avoir de sacrés excuses.



@te-deum @Pacolito @Kwisatz Ben en tout ça s'il existe (je suis comme toi @te-deum) il a intérêt à avoir de sacrés excuses. Je ne sais plus quel mathématicien, non croyant, du 19e siècle à qui on lui avait dit ce qu'il aimerait dire à Dieu, a répondu : "Pourquoi ne pas nous avoir fourni de preuves ?" NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 63 Karma: 207 Re: Recréer l'Univers dans le jeu vidéo Minecraft 0

En prenant en référence les cubes (dans Minecraft, les cubes ont tous la même taille) je dirais que les différentes représentations sont de taille similaire.



En prenant en référence les cubes (dans Minecraft, les cubes ont tous la même taille) je dirais que les différentes représentations sont de taille similaire. Et pour donner une idée de l'échelle il faut comprendre que le joueur fait environ 2 cubes de haut.