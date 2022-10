Vidéo : Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concurrente en pleine course Posté par kikekoi

Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concurrente, Rossa Ryan, en lui donnant un coup de coude lors d'une course à l'hippodrome de Saint-Cloud.



Vidéo (19s) : Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concurrente





Sur le même sujet :

Vidéo : Disparition d'un jockey pendant une course Vidéo : Un jockey fait une chute spectaculaire Vidéo : Une course hippique WTF Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 543 Karma: 1976 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 26



« Ce n’était pas un acte gentil de ma part » kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2640 Karma: 5962 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 11







EDIT : on ne se parle pas de n'importe qui, le gars était 1 des meilleurs dans son milieu :



"Christophe Soumillon (né à Schaerbeek le 4 juin 1981) est un jockey belge. Il fait partie de l'élite mondiale des jockeys de courses de plat, a remporté dix fois la Cravache d'or et détient le record d'Europe du nombre de succès en une année."



C'est sacrément chaud de sortir une carrière comme ça.



Il aurait pu mettre un coup de boule !



C'est plus "distingué" ! Ce qui est d'autant plus couillon, c'est que le cheval le double quand même, plus facilement, sans le jockey dessus...EDIT : on ne se parle pas de n'importe qui, le gars était 1 des meilleurs dans son milieu :"Christophe Soumillon (né à Schaerbeek le 4 juin 1981) est un jockey belge. Il fait partie de l'élite mondiale des jockeys de courses de plat, a remporté dix fois la Cravache d'or et détient le record d'Europe du nombre de succès en une année."C'est sacrément chaud de sortir une carrière comme ça.Il aurait pu mettre un coup de boule !C'est plus "distingué" !

21 commentaires Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1068 Karma: 4352 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 0 Que c'est petit ! (comme un jockey) Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 543 Karma: 1976 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 26



« Ce n’était pas un acte gentil de ma part » DutchkoPopov Je viens d'arriver Inscrit le: 27/2/2015 Envois: 6 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 5



Qui a raison ? Selon cet article du Irish Post , Rossa est un homme.Qui a raison ? Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1765 Karma: 1175 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 0 Le faire pour la dernière position en plus... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1204 Karma: 4771 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 8



Bravo Raoul, encore une belle victoire à la française! Darius Je viens d'arriver Inscrit le: 23/11/2014 Envois: 36 Karma: 113 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 Je crois que c'est un bonhomme Rossa Ryan : https://www.instagram.com/rossa_ryan/?hl=fr Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1765 Karma: 1175 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 @Darius Ben fin de carrière pour lui en tout cas, il peux changer de métier. Smadgib Je suis accro Inscrit le: 25/3/2018 Envois: 1741 Karma: 2138 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 2 Il l'a légèrement bousculé, pas la peine de monter sur ses grands cheveaux! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2640 Karma: 5962 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 11







EDIT : on ne se parle pas de n'importe qui, le gars était 1 des meilleurs dans son milieu :



"Christophe Soumillon (né à Schaerbeek le 4 juin 1981) est un jockey belge. Il fait partie de l'élite mondiale des jockeys de courses de plat, a remporté dix fois la Cravache d'or et détient le record d'Europe du nombre de succès en une année."



C'est sacrément chaud de sortir une carrière comme ça.



Il aurait pu mettre un coup de boule !



C'est plus "distingué" ! Ce qui est d'autant plus couillon, c'est que le cheval le double quand même, plus facilement, sans le jockey dessus...EDIT : on ne se parle pas de n'importe qui, le gars était 1 des meilleurs dans son milieu :"Christophe Soumillon (né à Schaerbeek le 4 juin 1981) est un jockey belge. Il fait partie de l'élite mondiale des jockeys de courses de plat, a remporté dix fois la Cravache d'or et détient le record d'Europe du nombre de succès en une année."C'est sacrément chaud de sortir une carrière comme ça.Il aurait pu mettre un coup de boule !C'est plus "distingué" ! pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 377 Karma: 572 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 @Angeus Il va pouvoir s'essayer au cyclisme ! tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 484 Karma: 298 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 4

@zoneh

Bravo Raoul, encore une belle victoire à la française!









il est ni francais et vu sa place au moment de la vidéo, ni le gagnant Citation :il est ni francais et vu sa place au moment de la vidéo, ni le gagnant Alpha_Tauri_X2 Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2022 Envois: 4 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 0 Je viens de voir qu'il est marié à Sophie Thalmann, miss France 98.

Elle 1m81, lui 1m72.



Conclusion : Lui et son geste, c'est petit. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1204 Karma: 4771 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 7 tortillo toi, tu es trop jeune pour avoir la ref toi, tu es trop jeune pour avoir la ref Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 543 Karma: 1976 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 2

@kpouer

Ce qui est d'autant plus couillon, c'est que le cheval le double quand même, plus facilement, sans le jockey dessus...







EDIT : on ne se parle pas de n'importe qui, le gars était 1 des meilleurs dans son milieu :



"Christophe Soumillon (né à Schaerbeek le 4 juin 1981) est un jockey belge. Il fait partie de l'élite mondiale des jockeys de courses de plat, a remporté dix fois la Cravache d'or et détient le record d'Europe du nombre de succès en une année."



C'est sacrément chaud de sortir une carrière comme ça.



Il aurait pu mettre un coup de boule !



C'est plus "distingué" !



C'est aussi le mari de Sophie Thalmann qui avait répondu à Foucault lors de son élection Miss France à la question que voulez vous faire plus tard :

"Prendre votre place" ; ça ne s'invente pas :)) Citation :C'est aussi le mari de Sophie Thalmann qui avait répondu à Foucault lors de son élection Miss France à la question que voulez vous faire plus tard :"Prendre votre place" ; ça ne s'invente pas :)) Dimebagou Je suis accro Inscrit le: 11/12/2015 Envois: 1220 Karma: 718 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 3 Personnellement je porterai plainte pour agression, voire plus parce qu'elle aurait pu crever. C'est dégueulasse. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 411 Karma: 190 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 0

@DutchkoPopov

Selon cet article du Irish Post, Rossa est un homme.



Qui a raison ?

C'est vous qui avez raison Citation :C'est vous qui avez raison julnobody Je m'installe Inscrit le: 24/5/2017 Envois: 431 Karma: 730 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 @Dimebagou ouai vu la chute à cette vitesse il aurait pu facilement repartir en fauteuil roulant voire pire... Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2455 Karma: 3228 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 Ce Christophe Soumillon m'a tout l'air d'être une énorme merde. Taxidermiste Je suis accro Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 511 Karma: 1067 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 3 C'est vrai qu'une bonne petite excuse publique, ça excuse le geste. Tout le monde sait ça.



Quand tu fais de l'énorme merde, tu n'as PAS d'excuse. Le_Relou Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2021 Envois: 2801 Karma: 1693 Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... Re: Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concur... 1 il voulait faire un abandon de poste pour toucher son chômage, mais il a appris que c 'était un acte démissionnaire et que pole-emploi n'allait pas lui verser son ARE , du coup ça l'a vénère et a du opter pour une solution de secours : le licenciement pour faute lourde . Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.