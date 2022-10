Le jockey Christophe Soumillon fait tomber une concurrente

Vendredi 30 septembre 2022 à l'hippodrome de Saint-Cloud, près de Paris, le jockey belge Christophe Soumillon a fait tomber une concurrente, l'Irlandaise Rossa Ryan, en lui donnant un coup de coude en pleine course hippique. « Je veux vraiment m’excuser auprès de tout le monde. Je suis heureux que Rossa aille bien, mais ce n’était pas un acte gentil de ma part et je suis terriblement désolé », a déclaré Christophe Soumillon à la fin de la course. Quelques jours plus tard, son écurie Aga Khan a fait part de sa consternation en licenciant le jockey. Giovanni Laplace, agent de Christophe Soumillon, a également annoncé la fin de sa collaboration.

