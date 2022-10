Vidéo : La première bande-annonce du film d'animation « Super Mario Bros. » Posté par DoubleZ

La première bande-annonce du film d'animation « Super Mario Bros. » dont la sortie en salles est prévue pour le 29 mars 2023.



Vidéo (2mn27s) : Super Mario Bros. le film (Trailer)





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1205 Karma: 4774 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 2

je préfère l'autre version



je préfère l'autre version nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 796 Karma: 1864 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 2 La VF de Mario c'est qui ? On est loin de l'intonation de C.Pratt mais plus proche de Mario JV.

En tout cas l'animation est magnifique -JoJo- Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2007 Envois: 4974 Karma: 2133 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 0

@nakag

La VF de Mario c'est qui ? On est loin de l'intonation de C.Pratt mais plus proche de Mario JV.

En tout cas l'animation est magnifique



Mais grave !

J'ai vu le live avec la voic de Pratt, je trouve ça collait pas du tout.

Mais grave !

J'ai vu le live avec la voic de Pratt, je trouve ça collait pas du tout.

En regardant le trailer sur Koreus, la voix est bien mieux. Peut-être un des rares films Hollywoodien je vais préferer voir en VF. Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 192 Karma: 473 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 0 C'est moi ou tous les films ressemblent aux Disney-Marvel désormais ? SnikePlassken Je m'installe Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 112 Karma: 163 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 2

« Mangez moi mangez moi mangez moi »





« Mangez moi mangez moi mangez moi » « Mangez moi mangez moi mangez moi » Memelteam Je m'installe Inscrit le: 10/10/2008 Envois: 330 Karma: 232 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 1 J'ai un pote qui a travaillé sur ce film d'animation ( travaille chez illumination) , il s'occupe des mouvements , ca fait deux ans qu'ils sont dessus.

Il a l'air bien sympatoche, encore 5 mois d'attente ^^ Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 556 Karma: 58 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 2

@-JoJo-

Citation :

@nakag

La VF de Mario c'est qui ? On est loin de l'intonation de C.Pratt mais plus proche de Mario JV.

En tout cas l'animation est magnifique



Mais grave !

J'ai vu le live avec la voic de Pratt, je trouve ça collait pas du tout.

En regardant le trailer sur Koreus, la voix est bien mieux. Peut-être un des rares films Hollywoodien je vais préferer voir en VF.



Pour moi ce sera la version italienne et rien d'autre. Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 127 Karma: 289 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 2 Difficile de faire un film cohérent sur cet univers mais pourquoi pas ...

Regarder le film de 1993 doit maintenant faire saigner des yeux.

En tout cas, cette BA n'attire pas le dégout absolu qu'avait suscité la première BA de Sonic.

Regarder le film de 1993 doit maintenant faire saigner des yeux.



En tout cas, cette BA n'attire pas le dégout absolu qu'avait suscité la première BA de Sonic. WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 164 Karma: 250 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 0

@Vipeho

Difficile de faire un film cohérent sur cet univers mais pourquoi pas ...

Regarder le film de 1993 doit maintenant faire saigner des yeux.



En tout cas, cette BA n'attire pas le dégout absolu qu'avait suscité la première BA de Sonic.



La première BA de Sonic avait en réalité volontairement été faite ainsi pour créer le buzz , c'est dans l'esprit du personnage gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 214 Karma: 629 Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... Re: La première bande-annonce du film d'animation « ... 0 @-JoJo- j'ai lu que c'était Pierre Tessier qui faisait la voix française. Il a doublé Deadpool, Pippin (Seigneur des Anneaux) et Pikachu entre autre. Mais rien de confirmé

Je préfère aussi cette voix !

