Vidéo : Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur défectueux (Russie) Posté par LeFreund

Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur défectueux d'un immeuble à Krasnodar, en Russie.



Vidéo (11s) : Frôler la mort en entrant dans un ascenseur défectueux





Vidéo : Un policier sauve un chien dont la laisse est coincée dans l'ascenseur Vidéo : Un homme frôle la mort lors d'un accident d'ascenseur Vidéo : Un homme prend feu dans un ascenseur Source : Forum

MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 317 Karma: 1431 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 8 C'est perturbant cette caméra à l'intérieur de l'ascenseur. Au début je croyais que c'était lui qui était dedans et que l'ascenseur descendait, et j'avais envie de lui crier "MAIS SORT VITE DE LA!" arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 412 Karma: 192 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 4

On veux pas voir ces vidéos mais ont sait qu'elles existent ça fait penser aux fois où la personne n'a pas le bon réflexe..... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 550 Karma: 2003 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0 Sauvé par son téléphone, oh wait ... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 451 Karma: 731 En ligne ! Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 2 MAC_Ak euh ouais, sauf que c'est le bâtiment qui descend







bon là c'est pas fini, on voit la pelleteuse à droite pour continuer de creuser

bon là c'est pas fini, on voit la pelleteuse à droite pour continuer de creuser peut pu jouer aux billes pendant les travaux Maitre_Cube Je suis accro Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 582 Karma: 772 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 1 @MAC_Ak c'est ton com' qui m'a fait voir la vraie véritude. Je mettais totalement trompé de référentiel. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6591 Karma: 5396 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 1 Même sorti, un bras ou le sac à dos qui traine dans l'embrasure et t'y passes. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2898 Karma: 7623 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 2 ouah ! cet ascenseur a visiblement besoin d'un bon lifting ! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 273 Karma: 573 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 1 L'état intérieur de l'ascenseur est déjà une menace en soi. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2646 Karma: 5974 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0

@MAC_Ak

C'est perturbant cette caméra à l'intérieur de l'ascenseur. Au début je croyais que c'était lui qui était dedans et que l'ascenseur descendait, et j'avais envie de lui crier "MAIS SORT VITE DE LA!"



Faut dire que le titre nous induit d'erreur :



Citation : Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur défectueux Faut dire que le titre nous induit d'erreur : Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8694 Karma: 3710 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0 Il a un problème de contacte de porte celui là, contact opérateur cabine et paliére, si les portes sont ouvertes les contactes ne sont pas donnés donc il ne reçois pas l'ordre de bouger normalement , là c'est totalement anarchique, ils sont fou risque de mort c'est certains.



A mon avis par la suite il a dû taper une porte en gaine en mouvement s'il n'y a pas eu d'accident avant avec une autre personne.



Et heureusement que la porte paliere a un ressort ou contre poid pour qu'elle se rreferme automatiquement, sinon c'est la chute dans le vide pour un gosse qui passerais par là.





Un truc pareil chez nous , t'es virer direct (sauf pannes matériel mais ça m'étonnerais tout de même)





Perso j'ai eu le cas par deux fois mais on était en travaux dessus , oublie de shint de portes ... j'ai eu chaud aussi. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1030 Karma: 467 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0 Mettre son argent dans les bombes ou dans les ascenseurs. Pas de doute ils ont choisi corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1632 Karma: 4605 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0 C'est ultra rare de voir un ascenseur bouger.

Moi, j'ai toujours cru que c'était une machine à téléportation. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2564 Karma: 3843 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0 Les sécurités c'est pour les faibles !!! Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 581 Karma: 3314 Re: Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur d... 0

@kpouer



Faut dire que le titre nous induit d'erreur :



Citation : Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur défectueux



Citation : Un homme frôle la mort en entrant dans un ascenseur défectueux Bah justement, il n'y a pas d'erreur dans le titre.