Vidéo : Deux Porsche essaient de couper une file d'attente à une station-service (Eure) Posté par Skwatek

Les conducteurs de deux Porsche de location essaient de passer devant tout le monde pour faire le plein d'essence à une station-service à Évreux, dans l’Eure.







Vidéo (1mn5s) : Deux Porsche essaient de couper une file d'attente à une station-service





Sur le même sujet :

Vidéo : Obama coupe une file d'attente et le paie cher Vidéo : Une immense queue pour faire ses courses (Californie) #coronavirus Vidéo : Des randonneurs font la queue pour une photo sur un rocher Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6752 Karma: 17851 Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 1 Dans quelques jours :



L'EFFONDREMENT [EP2] La Station Service tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1422 Karma: 1246 Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 C'est vraiment des cochons...



Une véritable porcherie... PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12440 Karma: 13127 Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 Non mais faut les comprendre aussi. Ils n'ont pas que ça à foutre... SilSyS Je viens d'arriver Inscrit le: 15/2/2013 Envois: 25 En ligne ! Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 Voilà encore un exemple d'une minorité qui discrédite une communauté. Je suis porschiste et je suis hors de moi en voyant ces images!!! SilSyS Je viens d'arriver Inscrit le: 15/2/2013 Envois: 25 En ligne ! Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 LeFreund tellement ça!!! Superbe série au passage tellement ça!!! Superbe série au passage i-grec Je m'installe Inscrit le: 17/6/2007 Envois: 178 En ligne ! Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 Quels sont les personnes les plus stupides dans cette vidéo? hm. Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 640 Karma: 422 En ligne ! Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0 Perso, je fais la queue pendant deux heures pour voir ce genre de charognes, y'a pas de barrière, je crève les pneus directement, et si ils sont pas contents, je leur demande ce qu'ils veulent que je crève ensuite... Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 640 Karma: 422 En ligne ! Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... Re: Deux Porsche essaient de couper une file d'atten... 0

@i-grec

Quels sont les personnes les plus stupides dans cette vidéo? hm.

J'imagine que tu essaie de faire passer un message du genre "les gens sont stupides à faire la queue comme des moutons"?

Aaaah oui, le dilemne est si grand, qui est stupide entre les gens qui font la queue comme tout le monde parce qu'il faut bien faire de l'essence pour aller bosser, ou faire les courses, ou chercher les gosses à l'école, et les resquilleurs en voiture de luxe qui semblent n'en avoir rien à foutre des autres...clairement, impossible de trancher, là... Citation :J'imagine que tu essaie de faire passer un message du genre "les gens sont stupides à faire la queue comme des moutons"?Aaaah oui, le dilemne est si grand, qui est stupide entre les gens qui font la queue comme tout le monde parce qu'il faut bien faire de l'essence pour aller bosser, ou faire les courses, ou chercher les gosses à l'école, et les resquilleurs en voiture de luxe qui semblent n'en avoir rien à foutre des autres...clairement, impossible de trancher, là... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.