Deux Porsche essaient de couper une file d'attente à une station-service

Dimanche 9 octobre 2022, alors que des automobilistes doivent patienter plus de 2 heures pour mettre du carburant dans leurs véhicules à une station-service à Évreux, dans l’Eure, à cause d'une pénurie d'essence durant une grève chez TotalEnergies et ExxonMobil, les conducteurs de deux Porsche de location essaient de passer devant tout le monde en roulant dans l'herbe. Malheureusement pour les resquilleurs, ils doivent reculer face à des automobilistes qui se dressent devant eux avec des barrières.

