Vidéo : Avoir un accident de voiture quand le passager a les pieds sur le tableau de bord Posté par Le_Relou

Pendant de long trajets en voiture, on peut être tenté de poser ses pieds sur le tableau de bord quand on est passager. Mais je vous le déconseille vivement !



Vidéo (1mn30s) : Ne pas mettre les pieds sur le tableau de bord





Sur le même sujet :

Vidéo : Les pieds sur le tableau de bord (MythBusters) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 249 Karma: 483 Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... 0 Ca marche pour les flamants roses !! Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 138 Karma: 526 Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... 2 Quand on a pas de tête... Bah on a plus de jambes. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 565 Karma: 2072 Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... 1 Bon ben de toute manière comment éviter un impact sans chauffeur au volant. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 565 Karma: 2072 Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... Re: Avoir un accident de voiture quand le passager a les ... 2



Va falloir raccourcir ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.