Ne pas mettre les pieds sur le tableau de bord

Il est courant de voir des passagers dans une voiture mettre ses pieds sur le tableau de bord pour plus de confort. Mais c'est vivement déconseillé si vous tenez à vos jambes. Dans cette vidéo d'un crash test, une mannequin regarde son téléphone portable en position relax les pieds sur le tableau de bord. Mais on se rend vite compte que c'était une mauvaise idée quand on voit l'impact. L'airbag se déploie et les jambes se retournent. Aie !

airbag bord crash jambe mannequin pied tableau test voiture