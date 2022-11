Vidéo : Sans maîtrise, la puissance n'est rien Posté par Kilroy1

Le conducteur d'une Chevrolet Camaro tente un burnout en sortant d'un parking.



Vidéo (1mn1s) : Burnout avec une Chevrolet Camaro (Fail)





Kritik Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 174 Karma: 295 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 0 Une scène vue 1000 fois mais avec un petit supplément d'âme Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 641 Karma: 460 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 0 Mais...Il a essayé de se raccrocher à la poignée de porte ou quoi?...

Enfin en tous cas j'aurais bien aimé voir les conséquences du crash, ça m'étonnerait qu'il y ait eu beaucoup de dégâts vu la vitesse de la voiture, mais quand même... Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 916 Karma: 1942 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 0 J'suis pas très voiture j'ai une poubelle et ça me va mais là j'avoue que le bruit du moteur c'est agréable quand même ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1215 Karma: 4836 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 1 On dirait les cascades d'une série française de seconde partie de soirée sur France 3!! On dirait les cascades d'une série française de seconde partie de soirée sur France 3!! Vilkas Je m'installe Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 102 Karma: 309 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 0 Je vais l'épater avec mon drift !

Zut, un peu trop, pas grave, hop, je contre-braque.

Tien ? J'ai mal fermé la portière ou alors c'est un problème qu'il va falloir réparer ?

Aïe ! Visiblement je n'ai pas mis ma ceinture de sécurité, il faudra peut-être y penser la prochaine fois ... Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 150 Karma: 345 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 1 Un gros malin qui tente un burn en ayant les roues pas droites et se plante lamentablement, on en trouve des vidéos par dizaines ...

Malgré cela, celui ci tente d'innover dans la bêtise et rien que pour ça, on peut saluer l'effort !

Dommage que la vidéo ne montre pas le résultat final de sa performance. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2663 Karma: 6058 Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien Re: Sans maîtrise, la puissance n'est rien 0



En tombant, il a fait un gros burne Out...



Vipeho Les images en fin d'article